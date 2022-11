RÉMI BONNET UND NIENKE BRINKMAN GEWINNEN DIE GOLDEN TRAIL SERIES

Annecy, Frankreich (ots/PRNewswire) - Nach dem Madeira Ocean&Trails® Stage Race,

dem großen Finale der Saison 2022, wurden Rémi Bonnet und Nienke Brinkman zu den

Gewinnern der Golden Trail Series erklärt.



Uneinholbar! Sie hatten bereits sehr viel Vorsprung! Als sie die letzte

Rennwoche - 5 Etappen auf der Insel Madeira - in Angriff nahmen, konnten Rémi

Bonnet (Team Salomon / Red Bull, Schweiz) und Nienke Brinkman (Team Nike Trail,

Niederlande) auf ein bequemes Punktepolster zählen; das Ergebnis einer soliden

Saison und ihrer Siege, die sie bei den Wettkämpfen der regulären Saison

errungen hatten. So mussten die beiden Champions nicht bis zum Ende der Woche

warten, sondern wurden bereits nach der 4. Etappe zu den Gewinnern der Golden

Trail Series 2022 erklärt. " Das ist schön, weil ich keinen guten Saisonstart

hatte ", gesteht Rémi Bonnet. " Da sieht man wieder einmal, dass man nie

aufgeben soll, weil man nie weiß, wie es ausgehen wird. Das motiviert mich dazu,

mir zu sagen, dass man alles durchziehen soll! " Für Nienke Brinkman ist dieser

Titel auch ein echter Erfolg. " Das bedeutet mir so viel! Besser hätte die

Saison gar nicht laufen können, ich bin so glücklich, ich kann es gar nicht

glauben! Ich danke meiner Familie und meinem Umfeld, dass sie mich in diesem

Jahr auf den Trails so großartig unterstützt haben! "