JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Dies schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Reaktion auf Nachrichten zu Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Dies sei für den Gesamterfolg nicht zwingend negativ, da viele treue Kunden wohl bereit sein werden, auf das Highend-iPhone zu warten./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 02:02 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 02:07 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 137,3EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m