Strathmore erweitert aufgrund neuer Untersuchungsergebnisse beim Night Owl Projekt die mineralisierten Bereiche

Kelowna, BC – 7. November 2022 – Strathmore Plus Uranium Corp. („Strathmore Plus“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SUU – WKN: A3DQAW – FRA: TO3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche Uranuntersuchungsergebnisse von mineralisierten Proben erhalten hat, die aus einem Aufschluss beim Uranprojekt Night Owl im Shirley Basin entnommen wurden. Die vier neuen Proben wurden außerhalb des zuvor untersuchten und gemeldeten Gebiets entnommen. Die Urankonzentrationen in dem neuen Gebiet liegen zwischen 0,26 % U3O8 und 0,32 % U3O8 und ähneln jenen, die zuvor aus Felsbrocken und anderen Aufschlüssen in diesem Gebiet entnommen wurden.

John DeJoia, der technische Berater von Strathmore, kommentierte die jüngsten Untersuchungsergebnisse von Night Owl wie folgt: „Wenn ich auf meine Erfahrungen im konventionellen Bergbau zurückblicke, waren die größten Probleme in der Regel die Ausbildung der Bergleute, die Kontrolle des Erzes (des Gehalts) und die Verdünnung des Abbaus. Jedes Schulungsprogramm erforderte die Vorhersagbarkeit des Erzes und die Planung. Wenn die Bergleute ihre Aktivitäten vorhersagen und planen konnten, ließen sich die Produktionswerte und -mengen (Verdünnung) aufrechterhalten und die Verarbeitung kontrollieren. Da ich lange Zeit in der Produktion gearbeitet habe, bin ich sehr erfreut über die Kontinuität der Gehalte, die wir bei diesem Projekt sehen. Diese Proben sind sehr vielversprechend für Night Owl."

Die folgende Tabelle enthält die jüngsten Untersuchungsergebnisse zusätzlich zu den bereits gemeldeten (siehe Pressemitteilungen vom 20. September und 23. August 2022).

Sample ID %U %U3O8 Sample Scintillometer Readings (cps) 7 (new) 0.271 0.320 ~4,000 8 (new) 0.221 0.261 ~3,100 9 (new) 0.226 0.267 ~3,200 10 (new) 0.225 0.265 ~3,200 1-1 0.283 0.334 ~4,200 1-2 0.326 0.384 ~4,800 2-1 0.189 0.223 ~2,500 2-2 0.226 0.266 ~3,000 3 0.209 0.246 ~2,700 4 0.235 0.277 ~3,300 5 0.194 0.229 ~2,500 6 0.238 0.281 ~3,500

Die jüngsten Proben wurden aus einem Aufschluss in der Nähe des Ortes entnommen, an dem in den 1950-60er Jahren ~93 Tonnen Erz mit 0,24 % U3O8 abgebaut wurden. Die Mineralisierung ist in einer brekziösen Zone enthalten, die am undeformierbaren Kontakt zwischen der Madison-Formation aus dem Mississippium (Kalkstein) und der darüber liegenden Casper-Formation aus dem Pennsylvanium und Perm (Sandstein) liegt. Die 7 bis 10 Fuß dicke Brekzienzone besteht aus Hohlräumen, die mit kieselhaltigem Material gefüllt sind, das komplexe Uranmineralien, einschließlich Uranylphosphate, enthält.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen behördlichen Bestimmungen des National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Terrence Osier, P.Geo., Vice President, Exploration von Strathmore Plus Uranium Corp. und damit einer qualifizierten Person, geprüft.

Über Strathmore Plus Uranium Corp.

Strathmore Plus ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf in-situ abbaubare Uranlagerstätten im Bundesstaat Wyoming konzentriert. Strathmore hat 3 Projekte, Agate, Beaver Rim und das ehemalige Uran produzierende Grundstück Night Owl.

