9M 2022: Umsatzwachstum über Erwartungen; Personalaufbau und Freelancer belasten Ergebnis; Kursziel aufgrund höheren WACC auf 9,35 EUR (bisher: 9,50 EUR) leicht reduziert; Rating: KAUFEN



Im dritten Quartal 2022 hat die SYZYGY AG ihren eingeschlagenen zweistelligen Wachstumskurs nochmals beschleunigt. Der Umsatzanstieg der beiden ersten Quartale in Höhe von 13,2 % (Q1 2022) bzw. 15,6 % (Q2 2022) wurde von einer Steigerung in Höhe von 25,5 % (Q3 2022) nochmals getoppt, so dass aus Sicht der ersten neun Monate ein Umsatzwachstum in Höhe von 18,0 % auf 52,71 Mio. EUR (VJ: 44,66 Mio. EUR) erwirtschaftet wurde. Hier wird der auf der Gewinnung von Neukunden und auf der Budgetausweitung bestehender Kunden und damit letztendlich auf einer Ausweitung der Geschäftstätigkeit liegende Fokus der Gesellschaft ganz klar ersichtlich.

Trotz des deutlichen Umsatzanstiegs in Höhe von 18,0 % verzeichnete die SYZYGY AG nur einen unterproportionalen EBIT-Anstieg um 2,9 % auf 4,75 Mio. EUR (VJ: 4,62 Mio. EUR). Die EBIT-Marge hat sich infolgedessen auf 9,0 % (VJ: 10,3 %) reduziert. Hier findet sich der eingeschlagene Wachstumskurs der Gesellschaft wieder, welcher in der Regel mit einem Personalausbau untermauert werden muss. Neueinstellungen von Mitarbeitern gehen aber typischerweise zunächst mit einer überproportionalen Kostensteigerung (Onboarding, Anpassung Organisation) einher. Per 30.09.2022 lag die Anzahl der Mitarbeiter bei 588 (VJ: 506), was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem deutlichen Belegschaftsausbau gleichkommt. Auf der anderen Seite wurde verstärkt auf Freelancer zurückgegriffen. Im Vergleich zum Einsatz eigener Mitarbeiter geht dies mit deutlich höheren Aufwendungen einher. Absolut betrachtet wurde auf Sicht von neun Monaten in 2022 das höchste EBIT der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet.



Die über den Erwartungen liegende Steigerung der Umsatzerlöse hat das SYZYGY-Management dazu veranlasst, die Umsatz-Guidance anzuheben. Auf Gesamtjahresbasis 2022 wird aktuell mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 15 % gerechnet. Bislang wurde hier ein Umsatzwachstum in Höhe von 12 % in Aussicht gestellt. Die erwartete EBIT-Marge von 8 % bis 10 % wurde im Rahmen des 9-Monatsberichtes hingegen bestätigt. Die EBIT-Guidance wurde vor Sondereffekten ausformuliert. Ein positiver Sondereffekt war die Kaufpreis-Anpassung für die erworbenen restlichen 22,5 % an der diffferent GmbH, die einen ergebniswirksamen Effekt in Höhe von 0,24 Mio. EUR hatte. Darüber hinaus könnten aber notwendige Goodwill-Anpassungen, die jedoch derzeit nicht absehbar sind, ein möglicher Sondereffekt sein. Mit Blick auf die operativen Kennzahlen der abgelaufenen neun Monate ist die Prognoseanpassung nachvollziehbar. Auf Umsatzebene erkennen wir, vor dem Hintergrund des bereits erreichten unterjährigen Umsatzanstiegs in Höhe von 18,0 %, eine konservative Vorgehensweise.



