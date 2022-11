Die Zunahme von Flügen und die wachsende Akzeptanz eines von CanSino Biologics entwickelten inhalierbaren Impfstoffs seien ermutigende Nachrichten, zitiert Bloomberg die Goldmänner. Die Ökonomen von Goldman gehen davon aus, dass die Regierung im zweiten Quartal 2023 mit der Lockerung der Vorschriften beginnen wird, heißt es weiter.

China-Aktien waren vergangenen Woche in die Höhe geschnellt, als Anleger auf nicht bestätigte Posts in den sozialen Medien über Pläne zur Wiedereröffnung reagierten. So verzeichnete der Hang Seng China Enterprises Index den besten Wochengewinn seit 2015. Der CSI 300 Index, die Benchmark für Festlandaktien, legte ebenfalls um mehr als sechs Prozent zu.