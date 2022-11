GOLDMAN SACHS stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Akten von Enel auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 6,65 Euro belassen. Die steigenden Zinsen, Sorgen über die Bezahlbarkeit von Energie und der steigende Liquiditätsbedarf schienen im Widerspruch zu den Investitions- und Dividendenplänen des Versorgers zu stehen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Enel könnte aber für 15 bis 25 Milliarden Euro Aktivitäten in den Schwellenländermärkten verkaufen, um seinen Wachstumskurs nicht zu gefährden. Zudem schreibe die derzeitige Bewertung unter der Annahme einer angemessenen Bewertung der übrigen Geschäfte dem Geschäft mit erneuerbaren Energien keinen Wert zu./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 01:33 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 4,75EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,65

Kursziel alt: 6,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m