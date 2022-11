G Mining Ventures präsentiert sich auf der Deutschen Goldmesse in Frankfurt

Brossard, Québec, 7. November, 2022 – Die G Mining Ventures Corp. (TSXV: GMIN | FSE: 0WQ0) wird an der Deutschen Goldmesse teilnehmen, die am 18. und 19. November im The Westin Grand-Hotel in Frankfurt stattfinden wird.

Das Management von G Mining Ventures wird an beiden Tagen für Meetings mit Investoren zur Verfügung stehen. Am 18. November um 15:30 Uhr wird G Mining Ventures zudem vor professionellen Investoren aus Europa eine Firmenpräsentation halten.

Für die Teilnahme an der Konferenz können sich Anleger über folgendes Formular registrieren: https://deutschegoldmesse.online/investor-registration. Für professionelle Investoren ist die Teilnahme kostenlos.

Kai Hoffmann, Geschäftsführer von Soar Financial Partners, und Gastgeber auf der Deutschen Goldmesse, sagte: „Wir freuen uns, bereits zum dritten Mal ein erstklassiges Mining Investment Event hier in Deutschland zu veranstalten und G Mining Ventures an Board zu haben. Wir bringen hier sorgfältig ausgewählte Bergbau- und Explorationsunternehmen an zwei Tagen mit der europäischen Investment-Community zusammen. Dies wird unsere bisher größte Konferenz sein. Und wir freuen uns, wieder renommierte Keynote-Speaker wie Tavi Costa, Portfoliomanager bei Crescat Capital oder Markus Bußler (Der Aktionär/Goldfolio) begrüßen zu dürfen.“

Die Webseite der Deutschen Goldmesse wird laufend aktualisiert. Dort erhalten Sie Informationen über die teilnehmenden Unternehmen, die zahlreichen Keynote-Speaker und das Konferenz-Programm: www.deutschegoldmesse.com.

Über das Unternehmen

G Mining Ventures Corp. (TSXV: GMIN | OTCQX: GMINF) ist ein Rohstoff-Explorationsunternehmen, dass sich mit der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Edelmetallprojekten mit dem Ziel der Wertsteigerung und der erfolgreichen Minen-Entwicklung beschäftigt. GMIN befindet sich in einer guten Position, um zu einem der nächsten Mid-Tier-Produzenten aufzusteigen, was durch den Zugang zu Kapital und dem bestehenden Entwicklungs-Know how möglich ist. Momentan fokussiert sich GMIN auf das Flaggschiffprojekt Tocantinzinho im mining-freundlichen und prosperierenden Bundesstaat Pará in Brasilien. Tocantinzinho eignet sich für den Tagebau und besitzt ein Vorkommen mit Reserven von 2 Mio. Unzen Gold mit einem Durchschnittsgrad von 1,3 g/t. Das Projekt ist bereits voll finanziert und befindet sich derzeit im Status des Minenbaus. Das Vorkommen ist zudem in die Tiefe hin offen und verfügt zudem über eine bisher nicht explorierte Fläche von 996 Quadrat-Kilometern. Somit besteht erhebliches Explorationspotenzial zur Vergrößerung der Reserven.

Weitere Informationen

G Mining Ventures Corp. (TSXV: GMIN | OTCQX: GMINF)

Ansprechpartner: Jessie Liu-Ernsting

Telefonnummer: +1-647 728-4176

E-Mail: info@gminingventures.com

www.gminingventures.com

Über die Deutsche Goldmesse

Die Deutsche Goldmesse ist Deutschlands führende Mining Investment-Konferenz. Die Konferenz findet zweimal im Jahr in Frankfurt statt, einem der größten europäischen Finanzplätze. Auf der Deutschen Goldmesse kommen führende Unternehmen und Persönlichkeiten aus dem Bergbau- und Explorationssektor zusammen. Die Deutsche Goldmesse ist daher Investment-, Networking und -Wissens-Konferenz in einem. Auf der zweitätigen Veranstaltung präsentieren branchenführende Keynote-Speakers und bis zu 35 sorgfältig ausgewählte Unternehmen, vom aussichtsreichen Junior-Explorern bis hin zum erfahrenen Rohstoff-Produzenten.

Das Event wird von Soar Financial Partners veranstaltet und bietet eine Plattform an, auf der sich die Vertreter der Unternehmen Management mit einem großen Netzwerk von europäischen institutionellen Investoren, vermögenden Privatanlegern, Analysten, Influencern, Börsenbrief-Autoren, Medien und anderen lokalen Partnern verbinden können.

