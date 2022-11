Am 21. November nach Börsenschluss gibt das Management von Zoom die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 bekannt. Das Quartal endet am 31. Oktober. Der Gesamtumsatz wird geschätzt zwischen 1,095 Milliarden US-Dollar und 1,100 Milliarden Dollar betragen. Das Non-GAAP-Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich zwischen 325 Millionen US-Dollar und 330 Millionen US-Dollar liegen. Der Umgang der Menschheit mit der Corona-Pandemie wird routinierter und die Leute kehren wieder zu alten Gewohnheiten wie Geschäftsreisen und Büroarbeit zurück. Dies ist auch an der Gewinnentwicklung von Zoom abzulesen. Lag der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2021/22 noch bei 4,59 US-Dollar, so wird er im aktuellen Jahr nur mehr bei 0,36 US-Dollar liegen. Zwar ist eine Steigerung im Jahr 2023/24 auf 0,86 US-Dollar geplant, dass erwartete KGV für diese Periode beträgt aber aktuell immer noch 93,01.

Der einstige Highflyer Zoom hat nach einem Aufwärtstrend im Jahr 2020 im Ausmaß von 750 Prozent sein all time high am 19. Oktober 2020 bei 588,84 US-Dollar markiert. Die darauffolgende Seitwärtskonsolidierung wurde am 5. August 2021 von einem Abwärtstrend abgelöst, der den Kurs in der Spitze auf 70,44 US-Dollar absacken ließ. Grosso modo ist die Aktie mit einem Minus von 88 Prozent wieder dort angelangt, wo sie vor dem Höhenflug notierte. Zum Börsengang am 18. April 2019 notierte der Wert am All Time Low bei 59,94 US-Dollar. Diese Zone wurde auch am 23. Oktober 2019 und am 12. Dezember 2019 getestet, aber nicht unterschritten. Der Anfang August 2021 gebildete Abwärtstrend wurde zwar Ende Mai 2022 durchbrochen, der Kurs zeigte aber nur kurz Stärke und sackte bei der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal am 22. August mit einem Gap von 13 Prozent auf 81,13 US-Dollar ab. Die abflauende Coronakrise wirkt sich auch auf den Gewinn pro Aktie negativ aus. Dieser geht von 4,59 US-Dollar im Geschäftsjahr 2021/22 auf 0,36 US-Dollar im darauffolgenden Geschäftsjahr 2022/23 zurück. In einem möglichen Szenario könnte das All Time Low erneut getestet werden, nachdem das erwartete KGV 2022/23 bei 219,63 liegt.