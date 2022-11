FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag nach zunächst schwächerem Beginn schnell wieder Fahrt aufgenommen. Er kletterte auf den höchsten Stand seit gut zweieinhalb Monaten und verbuchte gegen Mittag ein Plus von 0,84 Prozent auf 13 573,53 Punkte. Damit rückte der Leitindex zugleich an die 200-Tage-Linie heran, die als charttechnischer Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Lässt er diesen Widerstand hinter sich, könnte weiteres Kurspotenzial freigesetzt werden.

Der Dax sei immer noch auf dem Sprung raus aus einer Bärenmarkt- und rein in eine Jahresendrally mit Übergang in ein sehr viel freundlicheres Börsenjahr 2023, sagte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Ein überzeugender Beweis für diese These wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie.