Zielgerichtet im internationalen Handel agieren / MBA International Logistics and Trade schafft Expertise (FOTO)

Wismar (ots) - Ein Schiff, das den Suez-Kanal blockiert, gesperrte Häfen während

des Lockdowns in China - es gibt derzeit viele Ereignisse, die den globalen

Handel massiv beeinträchtigen. Solche Zusammenhänge frühzeitig zu erkennen und

daraus Strategien abzuleiten, das ist Inhalt des MBA-Studiums International

Logistics and Trade bei der WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule

Wismar. Handel und Logistik gehören zu den größten Wirtschaftszweigen weltweit

und beide verändern sich in rasantem Tempo. Der MBA macht die Branchenerfahrene

und Quereinsteiger fit für die aktuellen Herausforderungen.



"Die Welt dreht sich noch, aber es gibt überall Unsicherheiten und

Schwierigkeiten, die Veränderungen erforderlich machen. Unser MBA zielt genau

auf diese Neuerungen ab, an die wir uns selbst, unsere Prozesse und unsere

Organisationsstrukturen anpassen müssen", erklärt Dr. Sönke Reise, Professor für

Seetransporttechnologie/Verkehrslogistik und stellvertretender Bereichsleiter

Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik an der Hochschule Wismar. Das

Onlinestudium sei sehr innovativ, in klassischen Studiengängen sei für aktuelle

Entwicklungen oft kein Platz. "Wir wollen die Fernstudierenden dafür

sensibilisieren, sich in einer verändernden Umwelt zurechtzufinden, Probleme und

Entwicklungen zu erkennen und Lösungen dafür zu finden", so Prof. Reise.