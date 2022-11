iMetal Resources leitet drohnengestützte Magnetikmessung auf seinem Shining Tree-Block in der Nähe von Gowganda West ein

Die historischen Explorationsarbeiten bei Shining Tree umfassten laut der Bewertungsdatenbank des Ontario Ministry of Energy, Northern Development and Mines (Ministerium für Energie, nördliche Entwicklung und Bergbau von Ontario) begrenzte Kartierungen, Gesteinsprobenahmen und Schürfgrabungen. Diese Arbeiten konzentrierten sich auf zwei Gebiete: die östliche Seite des Shining Tree Lake, der größtenteils von paläoproterozoischen Gowganda-Metasedimenten unterlagert ist, und der Bereich südlich des Sees, der größtenteils von archäischen mafischen Vulkaniten unterlagert ist. Die Analyseergebnisse waren zwar nicht in den Bewertungsunterlagen enthalten; aus ihnen geht jedoch hervbor, dass die Programme im Osten und Süden mehrere Jahre andauerten. Die Explorationsziele waren Kupfer und Basismetalle im Osten sowie Gold, Silber und Kobalt mit Kupfer im Süden.

Saf Dhillon, Chief Executive Officer, erklärt: „Der Shining Tree-Bezirk wird von zahlreichen Unternehmen aktiv nach Gold erkundet, was auf die Juby-Lagerstätten von Aris Gold Corp. zurückzuführen ist, und wir sehen ähnliche Metasedimente und Metavulkanite, die unsere Claimgruppe Shining Tree unterlagern. Das drohnengestützte Magnetikprogramm wird darauf abzielen, magnetische Anomalien und Brüche aufzuzeigen, die auf potenzielle Strukturbrüche und Zonen hindeuten, um anschließend eine Bodenuntersuchung durchzuführen.“

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von R. Tim Henneberry, P.Geo. (British Columbia), einem Director von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete – Gowganda West – ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.