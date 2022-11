Digital Banking Maturity 2022 Deutsche Banken hinken digital hinterher

München (ots) -



- Der globale Bankenmarkt hat in den vergangenen zwei Jahren kontinuierlich und

nachweisbar wirksam auf die gestiegenen Kundenerwartungen reagiert, während

der digitale Reifegrad deutscher Banken weiterhin bedenklich stagniert

- Durch die zögerliche Umsetzung digitaler Optionen bei Service und

Kundenbetreuung bleibt viel Potenzial ungenutzt, was internationalen

Wettbewerbern den Weg für Markteintritte eröffnet

- Die weltweit größte Digital-Banking-Studie für Retail-Banken sieht dringenden

Handlungsbedarf und benennt klare Aktionspunkte für eine Verbesserung der

Werte



Deutsche Geldhäuser drohen den Anschluss an das weltweit gestiegene digitale

Leistungsniveau des Bankensektors zu verlieren. Laut der aktuellen

Deloitte-Studie "Digital Banking Maturity 2022" hat sich die untersuchte

digitale Kundennähe hierzulande nicht verbessert - im Gegenteil: Konnten sich

bei der letzten Studie zum digitalen Reifegrad vor zwei Jahren immerhin zwei

deutsche Institute unter den besten zehn Prozent platzieren, so bleibt

Deutschland diesmal außen vor.