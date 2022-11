Bertrandt bietet Kunden Zugang zum Partnernetzwerk / Als einer der ersten deutschen Entwicklungsdienstleister

Ehningen (ots) - Bertrandt bietet ab sofort auch externen Kunden Zugriff auf

sein eigenes Partnernetzwerk. Für diesen Geschäftszweig gründete das Unternehmen

eine eigene Gesellschaft - die Bertrandt Technology Consulting GmbH mit Sitz am

Hauptstandort Ehningen (bei Stuttgart).



Die Transformation in den Mobilitätsbranchen und anderen Industrien schreitet

weiter voran. Die zunehmende Komplexität und die fachübergreifenden Projekte

führen dazu, dass immer mehr Spezialisten gefordert sind. Bertrandt begegnet

diesen Herausforderungen mit einem komplementären Leistungsansatz. Der Konzern

hat bereits in der Vergangenheit regelmäßig Partner wie Freelancer, Interim

Manager und Partnerunternehmen eingebunden, um die Arbeitspakete mit ihren

Ressourcen und Kompetenzen zu erweitern. Nun ermöglicht es das Unternehmen

seinen Kunden als einer der ersten deutschen Entwicklungsdienstleister,

ebenfalls auf dieses Netzwerk in den Bereichen Engineering, IT und Business IT

rechtskonform zuzugreifen. Möglich ist dies durch die neu gegründete

Gesellschaft Bertrandt Technology Consulting GmbH (BTC), die sich unter anderem

auf Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Investitionsgüter, Chemie, Pharma,

Business IT, Banken oder Versicherungen spezialisiert hat. Den Sitz hat die neue

Tochtergesellschaft in Ehningen (bei Stuttgart).