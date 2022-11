Sotheby´s versteigert erstmals ein Schmuckstück versehen mit einem NFT um dessen Echtheit nachzuweisen

Wien / Salzburg / Oberösterreich (ots) - Erstmals in der Geschichte des

Auktionshauses wird ein seltenes Schmuckstück versehen mit einem NFT in Genf

versteigert



Das berühmte Auktionshaus Sotheby's wird am 9. November in Genf erstmals einen

seltenen Ring aus dem Hause SCHULLIN Wien mit einem Paraiba-Turmalin zu 49,88ct.

versteigern, der mit einem NFT (non-fungible token) versehen ist.