Mit justTV programmatisch ins lineare TV / justTV - Ad Alliance und dentsu X überzeugen Österreich Werbung vom neuen TV-Einkaufsmodell

Köln (ots) - 7. November 2022 - Winterurlaub und Österreich gehören zusammen:Für die Österreich Werbung (ÖW) realisieren die Media- und Medien-Expertendentsu X und Ad Alliance einen TV-Auftritt mit dem neuen programmatischenProdukt für lineare TV-Kampagnen: justTV . Die nationale Tourismusorganisationist damit Premierenpartner bei einem weiteren Meilenstein in derTV-Transformationsgeschichte und setzt gleich zwei Motive ein, um für denWinterurlaub in Österreich zu begeistern. Mit Blick auf den Zeitgeist, in demalles dynamischer und automatisierter wird, eine passende Paarung. Im Sinneihrer konsistenten Markenführung ist die Österreich Werbung technischenNeuerungen aufgeschlossen, lotet und probiert viel aus, um Alt und Jung zuerreichen. Ad Alliance reagiert auf diese Dynamik und zunehmende Automatisierungmit neuen Lösungen, bietet nun erstmals Programmatic als zusätzlichenVertriebskanal für lineares TV an. Beste Voraussetzungen, um das Themaanzugehen. Seit dem 28. Oktober lenken hohe TV-Reichweiten die Aufmerksamkeitauf eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen - und das ganz einfachgebucht und abgewickelt über justTV.Martina Bednarik , CMO der Österreich Werbung: "Nicht nur unsere Zielgruppe istmodern orientiert und offen, sondern diesen Anspruch leben wir auch bei unsererMarkenführung. Dazu gehört eine Offenheit gegenüber technischen Neuerungen. MitjustTV bietet Ad Alliance eine solche Neuerung und eine Lösung, um kurzfristigund pragmatisch auf hohe TV-Reichweiten zugreifen zu können. Das kommt geraderichtig, denn Deutschland ist für uns der wichtigste Herkunftsmarkt und dieWintersaison steht vor der Tür. Über diesen Weg können wir auchkurzentschlossene Winterurlauber zielgerichtet von unserer schönen Alpenregionüberzeugen."Im Digitalen ist der Einsatz von Technologie für den programmatischen Ein- undVerkauf schon lange etabliert und macht einen hohen Anteil aus. Nun wird dieserBuchungsweg auch für das lineare Fernsehen ausgerollt. Ad Alliance bietetWerbungtreibenden Programmatic Guaranteed-Deals für ausgewählte RTL-Sender an.Ab sofort haben Werbungtreibende die Möglichkeit, über den Buchungsclient vonjustTV programmatisch auf TV-Reichweiten der Sender NITRO, ntv, RTLup sowieSUPER RTL zuzugreifen. Ad Alliance bietet garantierte Kontaktvolumina indefinierten Zielgruppen - ein Angebot, das vor allem für Kunden attraktiv ist,die in ihrem Denken und Handeln aus dem Digitalen kommen, da ihnen dieTech-basierte Buchung über justTV den Einstieg in die TV-Welt erleichtert.Elisabeth Lüftl ,Director Communication Consulting, dentsu X: "Zu unserem