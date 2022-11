In den neun Monaten bis zum 30. September 2022 beliefen sich die Gesamtumsätze auf 13.03 Milliarden Euro, verglichen mit 13,44 Milliarden für den Vorjahreszeitraum.

In dem zum 30. September endende dritte Quartal wurde ein Gesamtumsatz von 3,46 Milliarden Euro erzielt. Im Vorjahreszeitraum waren es 6,08 Milliarden gewesen. Die Entwicklung der Pandemie blieb wie erwartet dynamisch und führte zu Schwankungen bei den Quartalsumsätzen, so Biontech.

Der Nettogewinn für das dritte Quartal betrug 1,78 Milliarden Euro, verglichen mit 3,21 Milliarden Euro für den Vorjahreszeitraum. Für die neun Monate bis zum 30. September 2022 belief sich der Nettogewinn auf 7,16 Milliarden Euro 5,7 Mio. €, verglichen mit 7.126,3 Mio. € für den Vorjahreszeitraum.

"Dank unserer starken Leistung im dritten Quartal 2022 haben wir unsere Umsatzprognose für den COVID-19-Impfstoff für das laufende Geschäftsjahr auf das obere Ende der ursprünglichen Spanne angehoben. Wir haben Anfang September begonnen, unseren an Omikron angepassten bivalenten Impfstoff auszuliefern und rechnen damit, dies im vierten Quartal 2022 fortzusetzen", sagte Jens Holstein, Finanzvorstand von Biontech.

Die Umsatzprognose beläuft sich nun auf 16 bis 17 Milliarden Euro (vormals 13 bis 17 Milliarden Euro).

"Das nächste Kapitel von Biontechs Entwicklung rückt in greifbare Nähe. Wir sind weiterhin entschlossen, die Gesundheit von Menschen weltweit zu verbessern, indem wir Immuntherapien entwickeln, die das volle Potenzial des Immunsystems nutzen, um Krebs, Infektionskrankheiten und andere schwere Erkrankungen zu bekämpfen", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von Biontech.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

