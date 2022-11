Verkaufsstart Aiways U6 SUV-Coupé ab sofort bestellbar (FOTO)

München (ots) - Nach der erfolgreichen Europa Premiere startet das neue Aiways

U6 SUV-Coupé nun in Deutschland in den Verkauf. Parallel zur Markteinführung hat

der junge Fahrzeughersteller aus Shanghai seine Service-Partnerschaft mit ATU

intensiviert um seine Kunden noch besser, lokaler und schneller betreuen zu

können.



Hohe Effizienz, starke Performance, neueste Technologien und markantes Design

sind die Attribute des neuen Aiways U6 SUV-Coupé. Nun kommt ein konkurrenzloser

Preis hinzu. Ab sofort ist das Lifestyle-Modell in der Prime-Ausstattung mit der

63 kWh-Batterie in Deutschland zu einem Nettolistenpreis ab 39.990 Euro sowohl

online als auch beim stationären Verkaufspartner Euronics bestellbar. Damit

qualifiziert es sich auch nach der ab 01. Januar 2023 in Kraft tretenden neuen

Förderrichtlinie für die höchste Prämie des Umweltbonus. Inklusive

Mehrwertsteuer und Fracht starten die Verkaufspreise nach Abzug des BAFA-Anteils

bei 41.000,60 Euro.