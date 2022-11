Endlich wieder ein echtes Silvester / Feuerwerksbranche setzt auf Nachhaltigkeit

Ratingen (ots) -



- Planbarkeit: Bundesinnenministerium positioniert sich klar zu Feuerwerk

- Neuanfang: Hersteller sind nach zwei harten Jahren wieder optimistisch

- Umweltfreundlichkeit: Pyrotechnische Branche investiert nachhaltig in die

Zukunft



Deutschlands Feuerwerkproduzenten blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Nach der

deutlichen Positionierung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser für ein

normales Silvesterfeuerwerk und gegen Verbotsplanungen sieht sich die Branche in

ihrer Neuausrichtung gestärkt. Nach zwei Jahren Zwangspause heißt es: Endlich

wieder ein echtes Silvester! Ein Fest, das die deutsche Feuerwerksindustrie

nachhaltig verändert hat - und ein Fest, das sich im Zeichen der Nachhaltigkeit

deutlich verändern wird.