Drees & Sommer Workspace Benchmark Report 2022 / "Menschen gehen gerne ins Büro, wenn sie auch zuhause bleiben dürfen" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Die Zukunft der Arbeitswelt ist in Bewegung - das zeigt eineUmfrage von Drees & Sommer unter 230 IT-, Real-Estate- und HR-Verantwortlichenaus rund 20 verschiedenen Branchen. Während das Büro durch vermehrtes mobilesArbeiten einerseits sein Monopol als erste Arbeitsstätte verloren hat, ist esandererseits wichtiger denn je: Alles, was remote nicht umsetzbar ist, muss dasBüro ermöglichen: von A wie Afterwork bis Z wie Zufallsbegegnungen. An dieveränderten Anforderungen der Nutzer:innen müssen sich Büroflächen anpassen - inder Gestaltung wie im Flächenbedarf. Unternehmen benötigen zukünftig eine klareStrategie, um mit der sich stetig verändernden Arbeitswelt voranzugehen.Eines hat sich spätestens im Verlauf dieses Jahres gezeigt: Homeoffice undmobiles Arbeiten sind gekommen, um zu bleiben. Davon sind rund 93 Prozent derBefragten überzeugt. Während Unternehmen in Deutschland vor der Corona-Pandemiediesbezüglich eher zurückhaltend waren, hat die Pandemie stark an denGrundfesten der Präsenzkultur gerüttelt und in vielen Branchen den Weg fürmoderne, dezentrale Arbeitsmodelle geebnet. Für Arbeitnehmer:innen birgt diesunbestreitbare Vorteile: weniger verbrachte Zeit auf der Straße, mehr Freizeitsowie mehr Flexibilität in der Einteilung der Arbeitszeit. Auf der anderen Seitefragen sich Unternehmen, wie sie dabei die Loyalität und den Innovationsgeistihrer Mitarbeitenden aufrecht erhalten.Die gute Nachricht: "Das Büro ist keinesfalls tot. Es wird bloß zukünftig eineandere Rolle im Arbeitsalltag spielen als vor der Pandemie", sagt Sven Mylius,Senior Manager und Experte für New Work-Konzepte bei der Drees & Sommer SE.Teamarbeit und formelle wie informelle Kommunikation rücken in den Vordergrund.Kurz gesagt: Menschen gehen wegen Menschen ins Büro. Fast die Hälfte derBefragten nimmt diese Entwicklung als Veränderung im Vergleich zu vor derPandemie wahr. "An die neuen Anforderungen müssen sich die Büros nun anpassen,zum Beispiel mit Kreativ- und Projekträumen, Kommunikationsflächen undAufenthaltsangeboten. Das erfordert gleichzeitig ein Umdenken hinsichtlichArbeitsweisen, Arbeitsorten und Strukturen - und damit auch ein Umdenken in derUnternehmensführung", so Mylius.Es menschelt im BüroDie Sorge vieler Arbeitgeber:innen, dass die Einführung von Homeoffice undmobilem Arbeiten für leere Büros sorgen werde, ist unbegründet, wie dieErgebnisse der Trendstudie zeigen: Rund zwei Drittel der Teilnehmer:innenwünschen sich mobiles Arbeiten an zwei, maximal drei Tagen pro Woche (34 bzw. 32Prozent). Diese Präferenz ist nicht dabei nur Theorie, sondern sie spiegelt sich