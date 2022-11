DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane hält die vom "Manager Magazin" berichtete Übernahme der neu zu besetzenden Adidas-Führungsspitze durch den am Freitag abgetretenen Puma-Chef Björn Gulden für unwahrscheinlich, obwohl Adidas entsprechende Gespräche mit Gulden bestätigte. Die Anleger würden einen solchen Schritt angesichts von Guldens Erfolgen bei Puma zwar begrüßen, heißt es in einer am Montag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen verfolgten indes unterschiedliche Strategien, auch wenn Adidas eine ähnlich beeindruckende Umsatz-Trendwende wie Puma gut brauchen könnte. Zudem bräuchten die Lösungen für einige der Probleme von Adidas ohnehin Zeit, egal wer den Konzern führe./glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 112,9EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 165

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m