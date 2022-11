Nine Mile Metals trifft im Zuge der Bohrungen in seinem Projekt California Lake in New Brunswick nach wie vor auf VMS-Mineralisierungen (Cu-Pb-Zn-Ag-Au)

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, Montag, 7. November 2022 - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem ersten Bohrprogramm im VMS-Projekt California Lake eine weitere VMS-Mineralisierung durchörtern konnte. Das Projekt befindet sich im weltbekannten Bergbaurevier Bathurst in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Die Bohrung CL2207 wurde 10 Meter westlich von Bohrloch CL2206 (das bereits in der Pressemeldung vom 1. November 2022 erwähnt wurde) niedergebracht und von Osten nach Westen im gleichen Azimut und einem Neigungswinkel von – 45 Grad angelegt, um die mineralisierten Abschnitte in Bohrloch CL2206 bestätigen und erweitern zu können. Die Bohrung CL2207 durchörterte erstmals in einer Tiefe von 39 Metern eine VMS-Mineralisierung, wobei sich die Sulfidmineralogie bis in eine Tiefe von 50 Metern fortsetzt. Es wurden insgesamt sechs Zonen einer VMS-Mineralisierung vom BMC-Typ mit Anteilen von Cu, Pb, Zn, Ag und Au durchteuft, was das Potenzial der Zielzone California Lake weiter untermauert.

Aufnahmen 1-3 (oben): Bestätigter VMS-Bohrkern (Cu-Pb-Zn-Ag-Au), Bohrloch CL2207, Projekt California Lake

„Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass wir im Zuge unserer ersten Phase-I-Bohrungen im Projekt California Lake nach wie vor auf VMS-Mineralisierungen treffen. Dies ist insofern außergewöhnlich, als wir uns bei diesem Programm lediglich an überarbeiteten MegaTEM-Daten und ausgeprägten Leitschichten in der Spätphase orientiert haben, die von unserem technischen Partner EarthEx Geophysical Solutions Inc. ermittelt wurden. Es ist uns ein Anliegen, unsere Projekte risikoärmer zu gestalten und hier in unserem Projekt California Lake modernste Technologien und wirtschaftliche Explorationsmethoden einzusetzen. Sobald wir unser Bohrprogramm abgeschlossen, alle relevanten Daten analysiert und unsere Ergebnisse modelliert haben, sind wir in der Lage, ein geophysikalisches Folgeprogramm zu skizzieren, mit dem die Explorationen entlang des Verlaufs der Leitschicht und in der Tiefe erweitert werden sollen. Dieses erste Programm wurde auf Grundlage unserer Erkenntnisse mit Kurzlochbohrungen ausgeführt. Wir hoffen, schon bald weitere Ergebnisse bekannt geben zu können“, so CEO & Director Patrick J. Cruickshank, MBA.