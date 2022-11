BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller habe trotz einigen Gegenwindes stark abgeschnitten, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe positiv überrascht. Der Experte passte seine Schätzungen an und rechnet nun damit, dass der Umsatz in diesem Jahr etwas stärker zulegt als Mitte Oktober von Krones prognostiziert. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten etwa in puncto Kostensteigerungen bleibe es derweil bei seiner insgesamt abwartenden Haltung den Aktien gegenüber./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 99,50EUR an der Börse Tradegate.