HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Adidas auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Adidas von 87 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Es bleibe fraglich, ob Puma-Chef Björn Gulden als möglicher Nachfolger von Adidas-Chef Kasper Rorsted reüssieren würde, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Gülden habe bei Puma zwar exzellente Arbeit geleistet und sei ein sehr guter Kommunikator. Doch beide Unternehmen verfolgten unterschiedliche Strategien. So habe Adidas unter Rorsted mit einer aggressiven Kostenpolitik für interne Verwerfungen und eine Beschädigung der Beziehungen zu den Großhandelspartnern gesorgt. Dazu sei hier das Aufwärtspotenzial weitaus geringer als beim Konkurrenten und die Abhängigkeit vom hart umkämpften chinesischen Markt eines von mehreren Problemen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 07:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 07:59 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 113,5EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Christian Salis

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m