HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft KRONES AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones nach Quartalszahlen von 100 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller habe die Erwartungen durch die Bank übertroffen und eine weiter starke Auftragsdynamik gezeigt und rechne nun mit Jahresresultaten am oberen Ende der jüngst angehobenen Zielspannen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings erscheine die Aktie schon angemessen bewertet./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 08:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 08:06 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 99,00EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m