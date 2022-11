DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vonovia auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der erstmals bekannt gegebene Ergebnisausblick des Immobilienkonzerns für das kommende Jahr entspreche den Erwartungen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu kämen die bestätigte Dividendenausschüttungsquote, deutlich geringere Modernisierungsinvestitionen und eine einigermaßen stabile operative Entwicklung. Der Experte würde einen stärkeren Fokus auf den Schuldenabbau begrüßen und sieht Bilanzrisiken als Bremsklötze für eine deutliche Erholung./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,72EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m