3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie - Darauf müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer achten (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Anmoderationsvorschlag: 3.000 Euro steuerfrei! Mit der

sogenannten Inflationsausgleichsprämie gibt der Staat Arbeitgeberinnen und

Arbeitgebern die Möglichkeit, ihre Angestellten zu unterstützen - sei es wegen

der explodierenden Energiekosten oder der allgemein hohen Inflation, die man ja

auch ganz stark im Einkaufskorb spürt. Worauf man bei der Sonderzahlung achten

muss, weiß Mario Hattwig.



Sprecher: Seit dem 25. Oktober können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die

sogenannte Inflationsausgleichsprämie von ihren Arbeitgeberinnen und

Arbeitgebern bekommen. Diese sollten bei der Auszahlung der 3.000 Euro aber auf

ein paar Dinge achten, so Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe, VLH.





O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 15 Sek): "Diese Prämie müssen Arbeitgeberinnenund Arbeitgeber zusätzlich zum normalen Monatslohn zahlen. Sie darf also nichtmit dem Gehalt verrechnet werden und muss auf der Lohnabrechnung alsSonderzahlung kenntlich gemacht sein. Es muss also klar sein, das ist dieInflationsausgleichsprämie."Sprecher: Arbeitgeber, die die 3.000 Euro nicht mit einmal zahlen können, könnendie Prämie auch staffeln.O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 22 Sek.): "Hat ein Arbeitgeber beispielsweiseseiner Mitarbeiterin in diesem Jahr eine Prämie von 1.000 Euro gezahlt, dannkann diese Mitarbeiterin bis Ende 2024 weitere Prämienzahlungen erhalten,nämlich insgesamt bis zu 2.000 Euro. Denn, die Prämie ist bei 3.000 Eurogedeckelt. Wer also in diesem Jahr schon die volle Summe erhalten hat, der kannsie im nächsten und übernächsten Jahr nicht nochmal bekommen."Sprecher: Wer allerdings zwei Jobs bei unterschiedlichen Arbeitgebern hat, kannauch zwei Mal die volle Prämie bekommen, immer ohne Abzüge...O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 14 Sek.): "...wenn sie bis zum 31. Dezember 2024auf dem Konto der Arbeitsnehmerin eingeht. Landet die Prämienzahlung aber erstim Januar 2025 auf dem Konto, dann nicht. Denn dann ist sie lohnsteuer- undsozialversicherungsbeitragspflichtig."Sprecher: Wer noch Fragen zur Inflationsausgleichsprämie oder anderenSteuerthemen hat, kann sich an die VLH wenden.O-Ton 4 (Christina Georgiadis, 13 Sek.): "Mehr Infos finden Sie auf unserenWebseiten unter vlh.de. Unsere bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen stehenIhnen gerne zur Verfügung. Einfach telefonisch oder per Mail melden und mit derBeraterin oder dem Berater einen Termin ausmachen."Abmoderationsvorschlag: Dann würde ich sagen: Führen Sie mal ein gutes Gesprächmit Ihrem Chef oder Ihrer Chefin! 3.000 Euro dürfen die Ihnen nämlich bis 31.Dezember 2024 steuerfrei als Inflationsausgleichsprämie zahlen. Mehr Infosgibt's unter vlh.de.Pressekontakt:Christina GeorgiadisMail: mailto:christina.georgiadis@vlh.deTel.:06321/49010Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/5363235OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH