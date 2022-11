Crealogix, ein weltweit führender Anbieter von Digital Banking Lösungen, hat eine umfassende Studie rund um Kryptowährungen veröffentlicht. Für die Studie wurden mehrere hundert Anleger und Banken in Deutschland zu ihren Krypto-Ambitionen befragt.

Demnach haben 55 Prozent der Befragten Interesse an Krypto-Anlagen. 45 Prozent der Befragten haben bereits in Krypto-Assets investiert. Und: 60 Prozent der befragten Banken haben schon Krypto-Produkte im Sortiment. 40 Prozent haben laufende Projekte zur Bereitstellung von zukünftigen Krypto-Services.

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Sowohl bestehende als auch potenziell neue Krypto-Anleger wünschen sich mehr Beratung und Informationen von traditionellen Banken zu Kryptowährungen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

