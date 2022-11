DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Der Lebensmittelkonzern habe im dritten Quartal eine weiter gute Geschäftsentwicklung gezeigt und traue sich auch ohne sinkende Rohstoffkosten höhere Margen zu, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 46,30EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m