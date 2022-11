Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter erklärt zu 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz Wir brauchen ein Fitnessprogramm für betriebliche Mitbestimmung und Entstaubung für die Betriebsverfassung

Berlin (ots) - "Was brauchen Betriebspartner in Deutschland, um auch in Zukunft

erfolgreich zu sein? Grundlage für eine erfolgreiche Partnerschaft von

Arbeitgebern und Betriebsräten ist ein gesetzlicher Rahmen, der auf der Höhe der

Zeit ist. Das Betriebsverfassungsgesetz muss entstaubt werden. Das Gesetz atmet

in weiten Teilen eine Arbeitskultur einer vergangenen Zeitepoche. Die

Betriebsratsarbeit muss endlich digital im 21. Jahrhundert ankommen und

Mitbestimmungsverfahren dürfen nicht weiter im Bummelzug fahren.



Die im Gesetz vorgesehene vertrauensvolle Zusammenarbeit von Arbeitgebern und

Betriebsräten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundsätzlich bewährt. Die

vielfältigen Chancen, die uns die Digitalisierung bietet, wurden

bedauerlicherweise aber die letzten Jahre nicht genutzt - das muss sich zügig

und konsequent ändern.