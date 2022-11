BARCLAYS stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Under Armour nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 12 auf 10 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf 2023 sei der Sportartikelhersteller im Vergleich zu typischen Großhändlern besser positioniert, schrieb Analystin Adrienne Yih in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie passte ihre Schätzungen an, reduzierte aber den in ihrem Modell berücksichtigten Bewertungsmultiplikator./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 12:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 13:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Under Armour Registered (A) Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 8,457USD an der Börse NYSE.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Adrienne Yih

Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 12

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m