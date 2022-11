Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,19 Prozent am Freitag auf 2,21 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,15 Prozent auf 126,73 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 137,02 Punkte zu./ajx/mis

Der Euro baute seine jüngsten Kursgewinne aus. Am Nachmittag notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9982 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 0,9872 Dollar festgesetzt.

Beim Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum strebt Großaktionär Pangea einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an. Die Titel schnellten um mehr als 21 Prozent hoch. Laut einem Händler könnte nun spekuliert werden auf ein Gebot für die restlichen Anteile von Pfeiffer Vacuum. Pangea gehört zur Busch-Familie und hält aktuell den Angaben zufolge mehr als 63 Prozent an dem Unternehmen.

Der Dax sei immer noch auf dem Sprung raus aus einer Bärenmarkt- und rein in eine Jahresendrally mit Übergang in ein sehr viel freundlicheres Börsenjahr 2023, sagte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Ein überzeugender Beweis für diese These wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag den höchsten höchsten Stand seit gut zweieinhalb Monaten erreicht. Am Nachmittag gewann er noch 0,63 Prozent auf 13 544,29 Punkte. Die 200-Tage-Linie, die als charttechnischer Indikator für den längerfristigen Trend gilt, rückt näher. Lässt der Leitindex diesen Widerstand hinter sich, könnte weiteres Kurspotenzial freigesetzt werden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer