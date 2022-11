Spey Resources (CSE: SPEY; OTC: SPEYF; FRA: 2JS) und die australische Investmentbank Richlink Capital Pty Ltd haben eine Absichtserklärung ("LOI") für ein Off-Take für jährlich bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid unterzeichnet. Richlink ist eine in Sydney ansässige Investmentbank, die internationale Institutionen auf den Lithiummärkten betreut. Die Absichtserklärung umreißt das Potenzial, jährlich bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid an zwei Kunden von Richlink zu liefern, und zwar aus der potenziellen zukünftigen Produktion der unternehmenseigenen Lithium-Sole-Projekte Incahuasi Salar und Pocitos 2 Salar in der Provinz Salta, Argentinien.

Der LOI sieht vor, dass die Kunden von Richlink einen Vertrag über den Kauf von mindestens 10.000 Tonnen Lithiumchlorid aus der potenziellen künftigen Produktion frei Bord vom Hafen in Antofagasta, Chile, abschließen. Der aktuelle von Trading Economics angegebene Referenzpreis beträgt 577.500 Yuan oder umgerechnet 80375,78 USD pro Tonne (Stand: 4. November 2022).

Die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung durch die Parteien unterliegt der üblichen Due-Diligence-Prüfung sowie u.a. dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen.

Nader Vatanchi, VP of Corporate Finance des Unternehmens, sagte: "Da unser Projekt Incahuasi an das Projekt von Ganfeng angrenzt und die Bohrungen bei Pocitos 2 in diesem Monat beginnen sollen, ist der LOI ein weiterer Baustein auf unserem Weg zur erfolgreichen Entwicklung unserer Lithiumprojekte. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Sam Zheng und George Su im australischen Büro von Richlink und ihren Kunden, die Lithium kaufen."

Vatanchi teilte ebenfalls mit, dass sich die Bohr-, Logistik- und Rechtsteams auf den Beginn der nächsten Phase der Erschließungsarbeiten in Argentinien vorbereiten.

