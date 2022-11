China startet erstes 10-Millionen-Tonnen-CCUS-Projekt zur Erforschung von Dekarbonisierungslösungen für Industrieunternehmen in Ostchina

SHANGHAI, China, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit Shell, China Baowu und BASF unterzeichnet, um das erste 10-Millionen-Tonnen-Projekt zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) in Ostchina zu starten. Das Open-Source-Projekt wird die Industrien in der Region dabei unterstützen, ihren Betrieb zu dekarbonisieren und kohlenstoffarme Lieferketten aufzubauen, um die Entwicklung von CCUS in China voranzutreiben und die „Dual Carbon"-Ziele der Region zu erreichen.

CCUS, der Prozess der CO₂-Reduzierung durch Abscheidung und effektive Nutzung von CO 2 aus Industrieemissionen ist eine Technologie, die das Potenzial hat, Emissionen in großem Umfang zu reduzieren und eine Schlüsselkomponente auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität zu sein.

Im Rahmen des Projekts wird die Möglichkeit untersucht, das von Industrieanlagen am Mittel- und Unterlauf des Jangtse produzierte CO 2 (unter anderem von Stahl-, Chemie-, Kraftwerks- und Zementunternehmen) zu einer CO 2 -Empfangsstation zu transportieren und das CO 2 dann über Kurzstrecken-Pipelines zu Onshore- oder Offshore-Speicherstätten zu befördern. Es zielt darauf ab, eine flexible und effiziente Lösung zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes für Industrieunternehmen anzubieten. Sinopec, Shell, China Baowu und BASF werden nicht nur die Dekarbonisierung der derzeitigen Industrien und den Aufbau kohlenstoffarmer Produktwertschöpfungsketten unterstützen, sondern auch die Entwicklung von kohlenstoffarmen Produkten und einer grünen, kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft beschleunigen.

„Sinopec wird mit Shell, China Baowu und BASF zusammenarbeiten, um die kommerzielle Dekarbonisierung auszuweiten und die Entwicklung der gesamten CCUS-Industriekette aktiv voranzutreiben und damit nicht nur einen Beitrag zur grünen Entwicklung Chinas, sondern auch der Welt zu leisten. Sinopec wird weiterhin eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit globalen Partnern anstreben, unsere hochgesteckten Ziele der Marktöffnung und der grünen Entwicklung erfüllen und auf die Verwirklichung unserer Ziele in Bezug auf Kohlenstoffspitzen und Kohlenstoffneutralität hinarbeiten", erklärte Ma Yongsheng, President von Sinopec.

Sinopec ist bestrebt, Chinas industrielle Entwicklung von CCUS anzuführen. Im Jahr 2012 startete Sinopec Chinas erstes CCUS-Kraftwerksprojekt im Shengli-Ölfeld und arbeitete 2015 mit der Sinopec Nanjing Chemical Industries Co., Ltd. und der Sinopec East China Oil and Gas Company zusammen, um Pionierarbeit bei der Nutzung von CO 2 -Ressourcen in seinen vor- und nachgelagerten Unternehmen zu leisten. Sinopec hat im Jahr 2021 1,52 Millionen Tonnen CO 2 gebunden. Chinas erstes CCUS-Projekt im Megatonnenmaßstab, das Qilu-Shengli-Ölfeld-CCUS-Projekt, wurde Anfang 2022 offiziell gestartet.

Weitere Informationen finden Sie auf Sinopec.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1938219/image_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-startet-erstes-10-millionen-tonnen-ccus-projekt-zur-erforschung-von-dekarbonisierungslosungen-fur-industrieunternehmen-in-ostchina-301670283.html