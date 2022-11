NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Eckdaten des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der erstmals seit der Corona-Pandemie ausgegebene Jahresausblick habe die Erwartungen deutlich übertroffen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 08:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 08:44 / ET

