Vancouver, British Columbia – 7. November 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass der Helikopter von Prospectair, der für den Einsatz im Rahmen einer helikoptergestützten hochauflösenden Magnetikmessung in den unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebieten Georgia Lake North und West vorgesehen ist, mittlerweile am Projektstandort eingetroffen ist. Das Konzessionsgebiet grenzt unmittelbar an das von der Firma Rock Tech Lithium Inc. (RCK-V) („Rock Tech“) explorierte Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake und befindet sich innerhalb der Bergbauregion Thunder Bay, rund 160 km nordöstlich von Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario.

CEO David Greenway meint dazu: „In Argentinien stehen wir kurz vor Fertigstellung unserer Bohrung mit Förderdurchmesser bei Pocitos 1, wo wir uns mittlerweile der Zieltiefe nähern. Daneben erzielen wir aber auch in anderen Projekten laufend Fortschritte, wie etwa mit der Genehmigung von Brussels Creek, der Ausgliederung von Pinchi Lake an NextCharge Battery Metals Ltd. und aktuell mit unserer luftgestützten Magnetikmessung bei Georgia Lake. Es freut uns außerordentlich, dass das Team von Prospectair so rasch mit uns einen Auftragstermin vereinbaren und sich im Konzessionsgebiet einfinden konnte, denn das Wetter schlägt bald um und die Explorationsaktivitäten boomen nach wie vor aufgrund des Lithiumpreises, der laufend neue Höchststände erreicht.“

„Der Zweck dieser luftgestützten Geländeaufnahmen besteht darin, das Potenzial für eine strukturelle Kontinuität mit den aktiven Erschließungen des benachbarten Georgia-Lake-Projekts von Rock Tech zu ermitteln. Rock Tech hat mit der Mercedes-Benz AG einen bedeutenden Lithium-Liefervertrag unterzeichnet, und Recharge ist bestrebt, sein Portfolio an Vermögenswerten zum Nutzen aller Beteiligten weiterzuentwickeln und zu verwerten.“ , so Greenway weiter.

Mercedes-Benz (MBGn.DE) hat am 20. Oktober 2022 einen Liefervertrag mit der deutsch-kanadischen Gesellschaft Rock Tech unterzeichnet, der die Lieferung von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität pro Jahr vorsieht. Diese Transaktion, die kurz nach der Ankündigung der beiden Konzerne zustande kam, dass sie eine strategische Partnerschaft prüfen würden, hat einen Wert von 1,5 Milliarden Euro (1,47 Milliarden US-Dollar) lauft über fünf Jahre und wird genügend Lithiumhydroxid für 150.000 Autos pro Jahr liefern, so die Unternehmen.