UNIQLO stellt auf der CIIE 2022 einen 1.000 Quadratmeter großen LifePark vor

SHANGHAI und TOKIO, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Bekleidungseinzelhändler UNIQLO wird auf der China International Import Expo (CIIE) 2022, die vom 5. bis 10. November in Shanghai stattfindet, einen 1.000 Quadratmeter großen LifePark eröffnen. Der UNIQLO LifePark wird neue Wege für das Leben der Zukunft durch die Kunst und Wissenschaft von LifeWear in vier Bereichen präsentieren: Technologie, Mode, Qualität und Nachhaltigkeit.UNIQLO hat außerdem angekündigt, im November mehr als 10 neue Geschäfte in ganz China zu eröffnen.

„Seit fast 30 Jahren wächst UNIQLO zusammen mit der chinesischen Bekleidungsindustrie und arbeitet mit unseren Produktionspartnern zusammen, um Kunden auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Produkte zu bieten. Wir freuen uns, zum dritten Mal an der CIIE teilzunehmen und die Entwicklung von Produkten wie HEATTECH-Thermokleidung, Ultra Light Down und Fleece aus 100 % recyceltem Polyester[1] zu präsentieren, die die Kunst und Wissenschaft von LifeWear verkörpern, insbesondere im Hinblick auf innovative Technologie und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns darauf, mit mehr Kunden in China und auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, um neue Wege für das Leben der Zukunft zu beschreiten", sagte Jalin Wu, Fast Retailing Group Executive Officer und UNIQLO Greater China Chief Marketing Officer.

Schaffung eines LifeParks auf der CIIE durch die Kunst und Wissenschaft von LifeWear

UNIQLO LifeWear ist einfache, hochwertige Alltagskleidung, die das Leben aller Menschen mit einem praktischen Sinn für Schönheit und anspruchsvollem Design bereichert. Inspiriert von den Konzepten von LifeWear und Made for All, hat UNIQLO auf der diesjährigen CIIE den LifePark geschaffen – einen Ort für alle, der mit Installationen ausgestattet ist, die die verschiedenen Aspekte von LifeWear in vier Bereichen vermitteln: Technologie, Mode, Qualität und Nachhaltigkeit.

Angetrieben von Technologie und Innovation, hat UNIQLO eine Reihe von Winterartikeln entwickelt, die sicherstellen, dass sich seine Kunden im Winter und kälteren Klimazonen wohlfühlen. Zusätzlich zu HEATTECH halten Produkte wie Ultra Light Down und Hybrid Down den Träger oder die Trägerin auf stilvolle Weise warm.