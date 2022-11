Erfolgreiches Investieren ist die Kunst, nicht zu verkaufen...

Seitdem heben FED und EZB die Zinsen kräftig an, zuletzt beide um jeweils 0,75%. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Die Auswirkungen auf die Wirtschaft und inzwischen auch den Immobilien-Markt sind verheerend; eine Rezession ist kaum noch zu verhindern. Die Unternehmen leiden entsprechend, sie verlieren Umsatz und ihre Gewinne lösen sich in Luft auf oder verkehren sich in Verluste. Als Reaktion fahren sie ihre Investitionen runter, streichen Stellen, reduzieren ihre Ausgaben und tun damit genau das, was die Notenbanken sich erhoffen: Sie fahren ihre Wirtschaftsleistung runter und verhalten sich damit preisdämpfend.

An der Börse kommt das alles nicht gerade positiv an. Und obwohl dieser Pfad seit vielen Monaten vorgezeichnet ist und die Nachrichten voll von entsprechenden Meldungen sind, reagieren die Anleger weiterhin hoch emotional und bisweilen verschreckt, wenn Unternehmen diese Realitäten in ihren Geschäftsergebnissen ausweisen.

Aktuell läuft wieder die Earnings Season in den USA und die Unternehmen legen reihenweise ihre Quartals-Berichte vor. Wer die Erwartungen nicht erfüllt, wird gnadenlos abgestraft. Und wenn der Ausblick auf das nächste Quartal oder auf das nächste Jahr verhalten daherkommt, dann erfolgt ein zusätzlicher Räumungsverkauf bei den Aktien. Meta Platforms hat das gerade erlebt, Amazon und Adobe ebenfalls, aber auch Microsoft und Alphabet durften zusehen, wie ihre Aktienkurse zusammengestutzt wurden.

Dabei sind bisher eigentlich nicht viele Überraschungen aufgetreten, die Ergebnisse und Entwicklungen sind weitgehend bekannt und erwartbar. Vielleicht nicht in der zweiten Nachkommastelle, aber grundsätzlich eben schon.

Es stellt sich also die Frage, ob die teilweise brutalen Kurseinbrüche oder auch der eine oder andere 2-stellige Kurssprung gerechtfertigt sind, oder ob die Anleger hier viel zu schnell und zu emotional handeln. Und wenn ich zu schnell sage, meine ich zu unüberlegt. Denn schnell handeln die Anleger eigentlich nicht. Die Informationen, die Entwicklungen sind seit Monaten öffentlich bekannt, aber wenn sie dann von den Unternehmen in Form der Quartalsergebnisse und/oder Ausblicke präsentiert werden, drücken sie den Verkaufsknopf. Nicht schnell, sondern zu spät. Das hätten sie wochen- und monatelang schon tun können, wenn es denn relevant und richtig gewesen wäre. War es aber wohl nicht, sonst hätten sie die Aktien ja nicht die ganze Zeit über behalten.