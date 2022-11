NIU auf der EICMA 2022 / NIU enthüllt BQi C3 und kündigt Zusammenarbeit mit Fashion-Marke Diesel an

Mailand (ots) - NIU Technologies wird ab Ende 2022 weitere Mikro-

Mobilitätslösungen in Europa auf den Markt bringen, wie das Unternehmen heute

bekannt gab. Zu den Neuheiten zählen das E-Bike BQi C3 Pro mit Cargo-Zubehör (ab

März 2022) sowie die Kick-Scooter KQi1 Sport und KQi Youth (ab Dezember 2022 und

Januar 2023). Zudem kündigte der weltweit führende Anbieter von intelligenten

urbanen Mobilitätslösungen auf der EICMA 2022 die Zusammenarbeit mit der

internationalen, innovativen Lifestyle Marke Diesel an. Die diesjährige EICMA

öffnet am 10. November ihre Pforten für private Besucher.



Das BQi C3 Pro Bike mit Tretunterstützung bietet mit seinem einzigartigen dualen

Batteriesystem eine herausragende Reichweite von bis zu 100 km. Ausgestattet mit

zwei leichten, austauschbaren LG-Akkus mit einer Kapazität von 48 V und 19,2 Ah

bietet das E-Bike eine doppelt so große Reichweite wie Konkurrenzprodukte.

Darüber hinaus zeichnet sich das BQi C3 Pro durch seine durchdachte

Akku-Platzierung, eine klare Linienführung und einen tiefen, durchgehenden

Rahmen aus, der Sicherheit und Stabilität verleiht.