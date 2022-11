Herisau, 7. November 2022: In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird sich die Nachfrage nach den, für die Batterie-Fertigung benötigten Elemente und speziell Metalle daher geradezu Explosions-artig entwickeln. Die International Energy Agency (IEA), sprach jüngst in einem vielbeachteten Report davon, dass die Industrie bis 2030 50 weitere Lithiumminen, 60 weitere Nickelminen und 17 weitere Kobaltminen in Betrieb bringen muss, um die globalen Netto-Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen.