Karora meldet starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 mit Rekordproduktion sowie AISC von nur US$ 1.069 pro Unze bei weiter sinkenden Kosten

TORONTO, 7. November 2022 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder die "Corporation" oder das "Unternehmen") freut sich, seine Finanzergebnisse und einen Rückblick auf die Aktivitäten in den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2022 bekannt zu geben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar. Weitere Informationen finden Sie in Karoras Management's Discussion & Analysis ("MD&A") und in den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2022 und 2021 endeten.

Höhepunkte

- Die konsolidierte Goldproduktion im dritten Quartal 2022 erreichte einen Rekord von 38.437 Unzen und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem zweiten Quartal um 25 %. Die Produktion für die ersten drei Quartale 2022 betrug 96.578 Unzen, was Karora in eine starke Position versetzt, um die verbesserte konsolidierte Goldproduktionsprognose für das Gesamtjahr 2022 von 120.000 bis 135.000 Unzen zu erreichen (unter der Annahme, dass es im vierten Quartal 2022 zu keiner signifikanten Betriebsunterbrechung infolge des COVID-19-Virus kommt). Die Goldverkäufe im dritten Quartal betrugen 35.513 Unzen, was auf den Zeitpunkt der Verkäufe zurückzuführen ist.

- Mit 313.000 Tonnen, die im dritten Quartal abgebaut wurden, verzeichnete Beta Hunt das zweite Quartal in Folge eine Rekordtonnage. Die durch die einzige Abbaustrecke geförderte Tonnage stieg weiter an, da sich die Produktivität und die betriebliche Leistung verbesserten.

- Durch den Kauf und die Stilllegung von 95.000 Tonnen verifizierter Kohlenstoff-kompensationen wird 2022 zum zweiten Mal in Folge Kohlenstoffneutralität für den Betrieb (Scope-1-Emissionen) und den gekauften Strom (Scope-2-Emissionen) erreicht. Gleichzeitig ist Karora mit seinem Plan zur Emissionsreduzierung gut vorangekommen, einschließlich der Analyse von erneuerbaren und hybriden Stromlösungen für den Betrieb in Higginsville.

- Der Nettogewinn von 4,4 Millionen $ bzw. 0,03 $ pro Aktie für das dritte Quartal 2022 war um 5,9 Millionen $ niedriger als der Nettogewinn von 10,3 Millionen $ bzw. 0,07 $ pro Aktie im dritten Quartal 2021. Der Rückgang ist vor allem auf eine wesentlich höhere Abschreibung zurückzuführen, da bei Higginsville ein neuer Bergbaubetrieb aufgenommen wurde, auf höhere Produktions- und Verarbeitungskosten sowie auf höhere allgemeine und administrative Kosten.

- Der bereinigte Gewinn1 von 6,6 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal 2022 stieg um 2,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal und sank um 7,6 Millionen US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal 2021.

- Das bereinigte EBITDA1 in Höhe von 27,5 Millionen US-Dollar oder 0,16 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal 2022 stieg um 4,9 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal und sank um 1,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal 2021.

- Im dritten Quartal 2022 verbesserten sich die konsolidierten All-in-Sustaining-Costs (AISC")1 pro verkaufter Unze auf 1.069 US$, was einem Rückgang um 10 % gegenüber den AISC des zweiten Quartals 2022 von 1.190 US$ und einem Rückgang um 23 % gegenüber den AISC des ersten Quartals von 1.396 US$ entspricht, die durch die mit COVID-19 verbundenen Störungen stark beeinträchtigt wurden.

- Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 28,3 Millionen US-Dollar stieg im Vergleich zu 27,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021 und 17,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal.

- Karoras Cash-Position bleibt mit 56,1 Millionen $ zum 30. September 2022 stark, nach dem geplanten Kapitaleinsatz in den Wachstumsplan des Unternehmens, einschließlich des Erwerbs der vollständig genehmigten 1,0-Mtpa-Mühle in Lakewood und des Fortschritts der zweiten Abnahme bei Beta Hunt.

- Karora schloss eine vorrangig besicherte Kreditvereinbarung über 80 Mio. $ mit der Macquarie Bank Limited ab, die ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 40 Mio. $ und eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 40 Mio. $ vorsieht. Die Fazilität hat eine Laufzeit bis zum 28. Juni 2024, mit der Option auf Verlängerung. Der Nettoerlös aus dem befristeten Darlehen wurde zur Refinanzierung der vorherigen Kreditfazilität in Höhe von 30 Mio. $ und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

- Der Bau der zweiten Abbaustrecke von Beta Hunt zur Verdoppelung der Minenkapazität auf 2 Mtpa wurde im dritten Quartal um 1.205 Meter vorangetrieben. Das Projekt liegt weiterhin vor dem Zeitplan und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten für die Oberflächenerhöhungsbohrung wurden im dritten Quartal abgeschlossen und die Bauarbeiten für die Erhöhungsbohrung für die 801er-Erhöhung haben begonnen.

- Die Bohrungen bei Beta Hunt haben die Kontinuität der Western Flanks Main Scherungsmineralisierung bis zu 250 Meter unterhalb der aktuellen Mineralressource bestätigt. Dieses System ist in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen. Die Bohrergebnisse der neuen Zone Mason bestätigten eine Goldmineralisierung auf einer Streichlänge von 300 Metern, einschließlich des bisher besten Ergebnisses von 12,0 g/t auf 17,0 Metern, was das Potenzial für eine neue Bergbaumöglichkeit südlich der Alpha Island Fault aufzeigt.

- Im dritten Quartal wurde eine positive Preliminary Economic Assessment ("PEA") für eine erhöhte Nickelproduktion in der Beta Hunt Mine bekannt gegeben, die sich auf die erste Nickel-Mineralressource von Karora vom Januar 2022 bezieht. Die Ergebnisse für den Basisfall (Nickelpreis von 19.500 US$/t) ergaben einen Nettogegenwartswert (NPV) vor Steuern von 57 Millionen AUD und einen IRR von 105 %. Die Upside-Case-Ergebnisse, die näher am Nickelkonsenspreis von 25.000 US$/t liegen, ergaben einen NPV5% vor Steuern von 111 Mio. AUD und eine IRR von 232%.

- Karora hat die Ernennung von Bevan Jones zum Chief Operating Officer, Australien, bekannt gegeben. Bevan Jones verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung im Minenmanagement und in der Führung im Bergbau. Er kommt von Gold Fields zu Karora, wo er General Manager der St Ives Goldmine war, die sich neben der Beta Hunt Mine befindet.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ein weiteres Quartal mit Rekorden für Karora. Das dritte Quartal war operativ sehr stark und hat sowohl bei der Produktion als auch bei der Verarbeitung neue Unternehmensrekorde aufgestellt und gleichzeitig die Stückkosten gesenkt. In Anbetracht der Tatsache, dass das derzeitige Betriebsumfeld weltweit über einen längeren Zeitraum hinweg schwierig war, bin ich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie das Karora-Team darauf reagiert hat.

Nach einem besonders schwierigen ersten Quartal aufgrund von COVID-19 und Unterbrechungen in der Lieferkette hat Karora im Laufe des Jahres 2022 seine operative Dynamik wieder aufgenommen, und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Schwung bis zum Abschluss unseres Wachstumsplans im Jahr 2024 beibehalten werden.

Unsere Goldproduktion im dritten Quartal in Höhe von 38.437 Unzen ist unser zweiter Quartalsrekord in Folge und übertrifft den vorherigen Rekord um 25 %. Mit einem Schub durch die Übernahme der Lakewood-Mühle Ende Juli haben wir auch einen neuen Karora-Verarbeitungsrekord von 547 kt gefräst, 18 % mehr als im zweiten Quartal. Die AISC-Kosten sanken weiter und verbesserten sich im dritten Quartal um 10 % im Vergleich zum zweiten Quartal und um 23 % im Vergleich zum ersten Quartal.

Beta Hunt war erneut die treibende Kraft hinter unserer geförderten Goldproduktion im dritten Quartal und erzielte mit einer Produktion von 313.000 Tonnen einen zweiten Rekord in Folge, der das Vorquartal um 8 % übertraf. Auf Jahresbasis entspricht dies einer geförderten Produktion von ~1,25 Mtpa und liegt damit deutlich über der in unserem Wachstumsplan angestrebten Förderrate von 1,0 Mtpa aus einer einzigen Abnahme. Dies ist eine beachtliche Leistung unseres Betriebsteams und gibt uns weiteres Vertrauen in unsere Fähigkeit, die Produktion auf 2,0 Mtpa zu steigern, sobald der Bau der zweiten Beta Hunt-Abbaustrecke abgeschlossen ist. Die Bauarbeiten an diesem zweiten Abbaubetrieb schreiten weiterhin gut voran, und wir sind weiterhin auf dem richtigen Weg, um unseren beschleunigten Fertigstellungstermin im ersten Quartal 2023 zu erreichen.

Beta Hunt macht auch an der Goldexplorations- und Bohrfront sehr gute Fortschritte, wobei in den letzten Monaten mehrere starke Ergebnisse erzielt wurden. Vor kurzem meldeten wir den bisher besten Abschnitt in der neuen Zone Mason, die parallel und westlich der Zone Larkin liegt, mit 12,0 g/t auf 17,0 Metern, was zusätzliches Vertrauen in eine neue Bergbaumöglichkeit südlich der Alpha Island Fault schafft. Bei Western Flanks meldeten wir, dass die Scherzonenmineralisierung nun 250 Meter unterhalb der bestehenden Mineralressource erweitert wurde. Diese Ergebnisse sowie mehrere andere potenzielle neue Abbaugebiete verdeutlichen das Wachstumspotenzial von Beta Hunt.

Wir waren auch sehr aktiv bei der Weiterentwicklung der Nickel-Seite der Beta Hunt Geschichte. Vor kurzem meldeten wir hochgradige Nickel-Bohrergebnisse aus der Entdeckung 4C Offset, einschließlich eines Abschnitts mit 6,5 % Ni auf 11,9 Metern. Die Zone 4C Offset ist nur 25 Meter von den bestehenden Erschließungen bei Western Flanks entfernt, was bedeutet, dass sie ein sehr reales, kurzfristiges Abbaupotenzial aufweist. Im August gaben wir eine Nickel-PEA für Beta Hunt bekannt, die das kostengünstige Nickelpotenzial der Mine bei einer bescheidenen Kapitalinvestition von ca. 18 Millionen AUD beschreibt, wobei im ersten Jahr nur 7 Millionen AUD aufgewendet werden müssen. Diese Mine innerhalb einer Mine ist ein enormer Vorteil für Karora und spiegelt die Vorteile unserer Doppelzweck-Infrastruktur wider. Sobald die Nickelproduktion aus dieser ersten PEA vollständig hochgefahren ist, hat sie das Potenzial, unsere AISC um 80 bis 100 A$ pro Unze zu senken. Da wir die Ausmaße unserer ersten Ressource weiter ausbohren, besteht das Potenzial für noch höhere Nebenproduktgutschriften.

Insgesamt bin ich mit den Rekordergebnissen des dritten Quartals in Bezug auf unsere kritischen Betriebskennzahlen wie Abbau, Produktion und Kosten äußerst zufrieden. Wir sind gut positioniert, um unsere Prognosen für 2022 zu erfüllen und mit unserem starken Team und unserer Bilanz unserem Ziel, ein Produzent von 200.000 Unzen pro Jahr zu werden, näher zu kommen. "

Nicht-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen dieser Pressemitteilung und in der MD&A von Karora vom 7. November 2022 enthalten.

COVID-19-Protokolle

Als Reaktion auf die weltweite COVID-19-Pandemie haben die Protokolle und Notfallpläne von Karora dazu beigetragen, die Auswirkungen der Pandemie zu mildern, sie aber nicht zu beseitigen. Bei den laufenden Maßnahmen von Karora zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie steht die Sicherheit der Mitarbeiter und der Gastgemeinden weiterhin im Vordergrund. Die australische Regierung beendete am 14. Oktober 2022 offiziell die australische Notfallreaktion auf COVID-19, indem sie die vorgeschriebene Isolierung und die meisten Vorschriften zum Tragen von Gesichtsmasken aufhob.

Ergebnisse der Geschäftstätigkeit

Tabelle 1 - Höhepunkte der Betriebsergebnisse für die Zeiträume bis zum 30. September 2022 und 2021

Drei Monate sind vorbei, Neun Monate beendet, Für die Zeiträume bis zum 30. September, 2022 2021 2022 2021 Goldgeschäft (konsolidiert) Gefräste Tonnen (000s) 547 358 1,403 1,074 Ausbringung 94% 94% 94% 94% Gefördertes Gold, Gehalt (g/t Au) 2.33 2.81 2.28 2.63 Produziertes Gold (Unzen) 38,437 30,365 96,578 84,889 Verkauftes Gold (Unzen) 35,513 28,935 92,198 84,894 Durchschnittlicher Wechselkurs (USD/CAD) 1.3056 1.2600 1.2829 1.2514 Durchschnittlich realisierter Preis (US $/Unze verkauft) $1,717 $1,778 $1,818 $1,788 Cash-Betriebskosten (US $/verkaufte Unze)1 $991 $887 $1,128 $902 Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) (US $/verkaufte Unze)1 $1,069 $967 $1,202 $1,002 Gold (Beta Hunt Mine)1 Gefräste Tonnen (000s) 306 224 834 678 Gefördertes Gold, Gehalt (g/t Au) 2.36 3.22 2.30 3.06 Produziertes Gold (Unzen) 21,977 21,742 62,059 62,356 Verkauftes Gold (Unzen) 20,767 20,692 56,035 62,438 Cash-Betriebskosten (US $/verkaufte Unze)1 $953 $761 $1,067 $812 Gold (HGO Mine) Gefräste Tonnen (000s) 241 134 569 396 Geförderter Goldgehalt (g/t Au) 2.29 2.14 2.26 1.89 Produziertes Gold (Unzen) 16,460 8,623 35,397 22,533 Verkauftes Gold (Unzen) 14,747 8,243 36,163 22,456 Cash-Betriebskosten (US $/verkaufte Unze)1 $1,043 $1,202 $1,223 $1,151

Nicht-IFRS: Die Definition und Überleitung dieser Kennzahlen sind im Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen dieser Pressemitteilung und in der MD&A von Karora vom 7. November 2022 enthalten.

Konsolidierte Operationen

Im dritten Quartal 2022 wurde eine Rekordmenge von 547.000 Tonnen Material mit einem Durchschnittsgehalt von 2,33 g/t gefräst, um eine Rekordmenge von 38.437 Unzen Gold zu produzieren. Die gefrästen Tonnen waren um 18 % höher als im zweiten Quartal 2022. Die Beschickung der Higginsville-Mühle im dritten Quartal 2022 bestand zu 49 % aus Material aus der Untertagemine Beta Hunt mit einem Durchschnittsgehalt von 2,50 g/t, während die restlichen 51 % der Beschickung aus den HGO-Betrieben mit einem Durchschnittsgehalt von 2,68 g/t stammten, was einem Gesamtdurchschnittsgehalt von 2,59 g/t entspricht. Die Beschickung der Mühle Lakewood im dritten Quartal 2022 bestand zu 73 % aus Material aus der Untertagemine Beta Hunt mit einem Durchschnittsgehalt von 2,27 g/t; die restlichen 27 % der Beschickung stammten aus den Betrieben von HGO mit einem Durchschnittsgehalt von 0,70 g/t, was einem Gesamtdurchschnittsgehalt von 1,84 g/t entspricht. Niedrig gradiges Haldenmaterial aus den Betrieben Beta Hunt und HGO wurde vor dem Kauf durch Karora im dritten Quartal 2022 mit einem Durchschnittsgehalt von 1,28 g/t ebenfalls in der Mühle Lakewood verarbeitet. Der durchschnittliche Gesamtgehalt, der im dritten Quartal 2022 gemahlen wurde, betrug 2,33 g/t.

Beta Hunt Minenbetrieb

Im dritten Quartal 2022 wurde eine Rekordproduktion von 313.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,40 g/t und 24.188 Unzen Gold abgebaut, was 40 % mehr ist als die im dritten Quartal 2021 abgebauten Tonnen. Der Großteil der im dritten Quartal geförderten Tonnen stammte aus der Western Flanks und der Zone A. Hinzu kam die Produktion aus mehreren großen, niedrig gradigeren Abbaustellen, was im Einklang mit dem Minenplan für 2022 steht.

Die Produktion im dritten Quartal 2022 belief sich auf 306.000 gefräste Tonnen mit einem Gehalt von 2,36 g/t, was einem Anstieg von 4 % bzw. 10 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 entspricht.

Im dritten Quartal 2022 wurden 5.915 Tonnen Nickelerz mit einem geschätzten Nickelgehalt von 1,76% abgebaut. Die Nickelproduktion stammte aus verbleibenden Nickelressourcen oder aus Erweiterungen von zuvor abgebauten Abbaustellen.

Die Erweiterung von Beta Hunt zur Verdoppelung der geförderten Tonnen auf 2 Mtpa bis 2024 ist ein wesentlicher Bestandteil des Plans des Unternehmens, die Goldproduktion bis 2024 auf 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Der Bau einer zweiten Abbaustrecke begann im ersten Quartal 2022 und liegt weiterhin vor dem Zeitplan; die Fertigstellung wird für das erste Quartal 2023 erwartet (ursprünglich war der Fertigstellungstermin für das zweite Quartal 2023 vorgesehen) und liegt im Budget. Die vertragliche Erschließung des zweiten Abstiegs wurde im Quartal um 1.205 Meter vorangetrieben. Die Bauarbeiten für das Raise-Bohrloch an der Oberfläche wurden im Laufe des Quartals abgeschlossen, und die Bauarbeiten für das Raise-Bohrloch am 801-Lüftungsloch haben begonnen.

Higginsville ("HGO") Minenbetrieb

Die von HGO im dritten Quartal 2022 geförderte Produktion betrug 171.000 Tonnen, 28 % mehr als im dritten Quartal 2021, mit einem Durchschnittsgehalt von 3,05 g/t und 16.746 Unzen Gold. Die höheren Tonnen wurden in diesem Quartal durch die Verarbeitung von niedrig gradigen Halden in der Mühle Lakewood erreicht.

Die geplante Produktion im Spargos-Tagebau wurde im Vergleich zum Vorquartal um 36 % gesteigert. Die Planungen und Genehmigungen für die Erweiterung des Spargos-Tagebaus in den Untertagebau sind bereits im Gange. Die Untertagebetriebe Two Boys und Aquarius trugen ebenfalls zu den geförderten Tonnen und Unzen bei.

Das im dritten Quartal 2022 gefräste HGO-Material betrug 241.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t und war damit um 44 % höher bzw. gleichbleibend im Vergleich zum zweiten Quartal 2022.

Verabreitungsbetrieb

Im dritten Quartal 2022 wurden in der Mühle von HGO 381.000 Tonnen (49 % von Beta Hunt und 51 % von HGO) mit einem Durchschnittsgehalt von 2,59 g/t vermahlen. Das zurückgewonnene Gold betrug 29.839 Unzen.

Im dritten Quartal 2022 wurden in der Mühle Lakewood und einer Mühle eines Drittanbieters 166.000 Tonnen (71 % von Beta Hunt und 29 % von HGO) mit einem Durchschnittsgehalt von 1,72 g/t vermahlen. Das zurückgewonnene Gold betrug 8.598 Unzen.

Die Gesamtzahl der verkauften Goldunzen betrug im dritten Quartal 2022 35.514 Unzen. Die Verzögerung zwischen produzierten und verkauften Unzen war auf den Zeitpunkt der Verkäufe zurückzuführen.

Cash-Betriebskosten und AISC 1

Im dritten Quartal 2022 beliefen sich die konsolidierten Cash-Betriebskosten1 und AISC1 auf 991 US$ bzw. 1.069 US$ pro verkaufter Unze, was einem Rückgang von 12 % bzw. 10 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht.

Finanzielle Höhepunkte

Tabelle 4 - Höhepunkte des dritten Quartals

(in Tausend Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie)

Drei Monate zum Jahresende Neun Monate per Ende Für die Zeiträume bis zum 30. Juni, 2022 2021 2022 2021 Einnahmen $81,326 $68,360 $220,207 $197,214 Produktions- und Verarbeitungskosten 42,430 30,508 124,959 89,379 Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern1 7,946 16,005 6,846 36,541 Nettogewinn (-verlust) 4,378 10,340 341 21,355 Nettogewinn (-verlust) je Aktie - unverwässert 0.03 0.07 0.00 0.15 Nettogewinn (-verlust) pro Aktie - verwässert 0.03 0.07 0.00 0.14 Bereinigtes EBITDA1,2 27,510 28,541 62,316 79,232 Bereinigtes EBITDA je Aktie - unverwässert1,2 0.16 0.19 0.39 0.54 Bereinigtes Ergebnis1 6,640 14,240 12,422 36,597 Bereinigtes Ergebnis je Aktie - unverwässert1 0.04 0.10 0.08 0.25 Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 28,294 27,916 51,686 72,945 Barinvestitionen in Sachanlagen und Anteile an Mineralgrundstücken (89,822) (31,050) (149,690) (66,225)

Die Einnahmen im dritten Quartal 2022 beliefen sich auf 81,3 Mio. $, was einem Anstieg von 19 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 entspricht. Der Umsatzanstieg im Jahr 2022 war hauptsächlich das Ergebnis höherer verkaufter Goldunzen, die eine höhere Produktion widerspiegeln.

Der Nettogewinn in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September 2022 verringerte sich um 5,9 Millionen US-Dollar gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021, was in erster Linie auf höhere Abschreibungen und allgemeine und administrative Ausgaben zurückzuführen ist.

Der bereinigte Nettogewinn1 für das dritte Quartal 2022 belief sich auf 6,6 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar pro Aktie, ein Rückgang um 53 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021, der in erster Linie auf die bereits erwähnten Auswirkungen der Abschreibungen zurückzuführen ist.

Das bereinigte EBITDA1 lag im dritten Quartal 2022 bei 27,5 Mio. US-Dollar oder 0,16 US-Dollar pro Aktie und damit um 1,0 Mio. US-Dollar niedriger als im dritten Quartal 2021, wobei der Rückgang hauptsächlich auf höhere allgemeine und Verwaltungskosten zurückzuführen ist.

Tabelle 5 - Höhepunkte der Finanzlage von Karora

(in Tausenden von Dollar):

Für den Zeitraum bis 30. September 2022 31. Dezember 2021 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Betriebskapital* PP&E & MPI Gesamtvermögen Verbindlichkeiten insgesamt Eigenkapital 56,081 49,204 409,836 520,126 190,999 329,127 91,005 64,447 300,680 436,333 184,968 251,365

*Das Betriebskapital ist ein Maß für das Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Der Barmittelbestand von Karora verringerte sich zum 30. September 2022 auf 56,1 Mio. $, verglichen mit 91,0 Mio. $ zum 31. Dezember 2021. Im dritten Quartal 2022 setzte das Unternehmen den geplanten Kapitaleinsatz für seinen Wachstumsplan fort, einschließlich des Erwerbs der vollständig genehmigten 1,0-Mtpa-Mühle in Lakewood (80 Mio. A$, bestehend aus 70 Mio. A$ in bar und 10 Mio. A$ in Karora-Aktien) und des Fortschritts der zweiten Abnahme bei Beta Hunt.

Eine vollständige Darstellung der Finanzergebnisse finden Sie in Karoras MD&A und in den ungeprüften verkürzten Zwischenabschlüssen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2022 und 2021.

Ausblick

Die konsolidierte Produktionsprognose von Karora für das Gesamtjahr 2022 liegt weiterhin in einer Spanne von 120.000 bis 135.000 Unzen Gold. Die AISC-Prognose1 für das Gesamtjahr 2022 liegt weiterhin zwischen 1.100 und 1.200 US$ pro verkaufter Unze. Die Prognose für die Nickelproduktion im Jahr 2022 liegt weiterhin bei 450 bis 550 Tonnen, die in den AISC1 als Nebenprodukt angerechnet werden.

Am 28. Juni 2021 gab das Unternehmen eine dreijährige Produktionsprognose als Teil eines mehrjährigen Wachstumsplans bekannt, der eine Steigerung der Goldproduktion von 99.249 Unzen im Jahr 2020 auf 185.000 bis 205.000 Unzen im Jahr 2024 bei einem AISC1 von 885 bis 985 US$ pro verkaufter Unze vorsieht.

Tabelle 3 - Konsolidierte Mehrjahresprognose bis 2024

Produktion und Kosten 2022 2023 2024 Goldproduktion Koz 120 - 135 150 - 170 185 - 205 All-in-Unterhaltskosten US$/oz 1,100 - 1,200 890 - 990 885 - 985 Kapitalanlagen Nachhaltiges Kapital A$ (M) 9 - 15 11 - 16 18 - 23 Wachstumskapital A$ (M) 57 - 70 47 - 57 30 - 40 Exploration und Ressourcenentwicklung A$ (M) 21 - 24 22 - 25 20 - 23

(1) Die Prognose für 2022 wurde am 12. August 2022 aktualisiert. Die Prognosen für 2023 und 2024 wurden im Januar 2021 bekannt gegeben (siehe Karora-Pressemitteilung vom 19. Januar 2021) und sind unverändert. Diese Produktionsprognose bis 2024 basiert auf den Mineralreserven und Mineralressourcen vom Jahresende 2020, die am 16. Dezember 2020 bekannt gegeben wurden.

(2) Das Unternehmen geht davon aus, dass die oben angeführten Investitionsbeträge aus dem Kassenbestand und dem Cashflow aus dem Betrieb finanziert werden können, einschließlich des Kapitals, das in den entsprechenden Zeiträumen für die Erweiterung der Kapazität der Mühle in Higginsville auf 2,5 Mtpa erforderlich ist. Weitere Einzelheiten zu dieser Erweiterung finden Sie weiter unten.

(3) Die wesentlichen Annahmen im Zusammenhang mit der Ausweitung der Produktionsrate von Beta Hunt auf 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr im Jahr 2024 beinhalten die Hinzufügung eines zweiten Rampenabbausystems, das parallel zum Erzkörper betrieben wird, die Belüftung und andere Infrastruktur, die zur Unterstützung dieser Bereiche erforderlich ist, sowie eine erweiterte LKW-Flotte.

(4) Die Prognosen des Unternehmens gehen von den angestrebten Abbauraten und -kosten, der Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung und Zubehör, dem rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen, der Verfügbarkeit von Barmitteln für Kapitalinvestitionen aus dem Barguthaben, dem Cashflow aus dem Betrieb oder aus einer Fremdfinanzierungsquelle zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, dem Ausbleiben bedeutender Ereignisse, die sich auf den Betrieb auswirken, wie COVID-19, einem Nickelpreis von 22.000 US$ pro Tonne sowie einem Wechselkurs von 0,70 A$ zu US$ in der zweiten Jahreshälfte 2022 und 0,78 in den Jahren 2023 und 2024 aus. Und ein A$-zu-C$-Wechselkurs von 0,91. Die Annahmen, die für die Erstellung der Prognosen verwendet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten abweichen. Siehe unten "Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen".

(5) Die Explorationsausgaben beinhalten Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Infill-Bohrungen für die Umwandlung von Mineralressourcen, Investitionsausgaben für Erweiterungsbohrungen außerhalb bestehender Mineralressourcen und als Aufwand verbuchte Exploration. Die Explorationsausgaben umfassen auch die Investitionsausgaben für die Entwicklung von Explorationsstollen.

(6) Die Investitionsausgaben schließen die aktivierten Abschreibungen aus.

(7) Die AISC-Richtwerte beinhalten die australischen allgemeinen und administrativen Kosten und schließen den Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus.

(8) Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung und Karoras MD&A für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2022.

Der Wachstumsplan wird durch eine Ausweitung der Produktion der Untertagemine Beta Hunt auf 2,0 Mtpa bis 2024 vorangetrieben, gegenüber 0,8 Mtpa im Jahr 2020. Die gesteigerte Produktion von Beta Hunt wird durch Erz aus HGO Central und Spargos ergänzt werden. Die erhöhte Tonnage wird voraussichtlich von der Higginsville-Mühle und der Lakewood-Mühle verarbeitet werden, die zusammen über eine Kapazität von etwa 2,6 Mtpa verfügen.

Weitere Einzelheiten zum Wachstumsplan finden Sie in der Pressemitteilung von Karora vom 28. Juni 2021 und in der MD&A für das dritte Quartal.

Exploration und Ressourcenbestimmung Bohrungen

Bei Beta Hunt wurden im dritten Quartal 15.426 Meter an Gold- und Nickelexplorations- und Ressourcendefinitionsbohrungen durchgeführt.

Die Goldbohrungen in diesem Quartal konzentrierten sich auf die Erprobung der neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen der Western Flanks und der Zone A, auf die parallel verlaufenden Scherzonen Larkin, die als Mason und Cowcill bekannt sind, sowie auf Infill-Bohrungen in der Zone Larkin. Die Nickelexplorations- und Ressourcendefinitionsaktivitäten zielten auf die Erweiterungen des Nickeltrogs 44C und der Ni-Mineralressource 30C ab. Eine neue Nickelentdeckung, der 4C Offset, wurde 25 Meter westlich der aktiven Erschließung der Western Flanks durchteuft und wurde im Rahmen von Infill-Bohrungen an der Spitze der Goldmineralressource Western Flanks durchteuft.

Abbildung 1: Planansicht von Beta Hunt mit den jüngsten Goldergebnissen für den Zeitraum 24. Juli bis 13. Oktober 2022

Eine Reihe bedeutender Gold- und Nickelabschnitte und Entdeckungen wurden während und nach dem dritten Quartal bei Beta Hunt gemeldet, darunter:

- Hochgradige Goldbohrergebnisse aus der Zone Larkin, einschließlich 29,8 g/t über 7,8 Meter (Karora-Pressemitteilung vom 19. Juli 2022)

- Die Bohrergebnisse der Western Flanks bestätigen, dass sich die Goldmineralisierung des Hauptschers bis zu 250 Meter unterhalb der aktuellen Goldmineralressource erstreckt

- Mason und Cowcill werden als neue goldmineralisierte Scherungszonen parallel zur Mineralressource Larkin interpretiert. Zuvor hervorgehobene Bohrergebnisse beinhalten 12,0 g/t über 17,0 Meter und 6,0 g/t über 13,0 Meter bei Mason (Karora-Pressemitteilungen vom 23. August 2022 und 25. Oktober 2022)

- Hochgradige Nickel-Bohrergebnisse aus der Entdeckung 4C Offset, die sich oberhalb der Mineralressource Western Flanks Gold und nur etwa 25 Meter von der bestehenden Bergbauinfrastruktur entfernt befindet. Die Ergebnisse von 4C Offset enthielten 6,5 % Ni auf 11,9 Metern und 3,0 % Ni auf 4,6 Metern (Karora-Pressemitteilung vom 14. September 2022).

Am 12. August 2022 meldete Karora die Ergebnisse einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA") für die Mine Beta Hunt. Die PEA unterstützt eine anfängliche 8-jährige Lebensdauer der Mine mit einer Produktion von 9.435 zahlbaren Nickeltonnen. Zu den Highlights der PEA gehören:

- Starke Wirtschaftlichkeit der ersten Ressource: Die Base-Case-Ergebnisse (Nickelpreis von 19.500 US$/t) ergeben einen NPV5% vor Steuern von 57 Millionen AUD und einen IRR von 105%. Upside-Case-Ergebnisse, die näher am Nickelkonsenspreis von 25.000 US$/t liegen, ergeben einen NPV5% vor Steuern von 111 Mio. AUD und eine IRR von 232%.

- Hebelwirkung auf Nickelpreise: Ein Anstieg des Nickelpreises um 20 % erhöht den Nettogegenwartswert vor Steuern um 5 % auf 95,2 Mio. AUD oder 66 % im Vergleich zum Basisfall.

- Kostengünstig: Die Netto-C1-Cash-Kosten für Nickel werden voraussichtlich 14.542 A$/t betragen. Die Netto-Gesamtunterhaltskosten im Basisfall werden voraussichtlich 16.946 A$/t betragen. Auf einer Basis pro produzierter Goldunze entspricht dies einem ungefähren Jahresdurchschnitt von 80 bis 100 A$ pro Unze.

- Aufwärtspotenzial: Die Nickel-Mineralressource Beta Hunt kommt in zwei Hauptblöcken vor, dem Beta-Block und dem Gamma-Block, die beide ein beträchtliches Potenzial für Mineralressourcenerweiterungen aufweisen, einschließlich des Nickeltrends 50C, wo eine kontinuierliche Nickelmineralisierung auf einer Streichlänge von 800 Metern definiert wurde und das Potenzial hat, sich auf eine Streichlänge von bis zu 2,6 km zu erstrecken. Die aktuellen PEA-Ergebnisse basieren auf der aktuellen Nickel-Mineralressource Beta Hunt, wobei noch erhebliches Erweiterungspotenzial besteht.

- Nickel-Bohrungen: Die auf Nickel ausgerichteten Bohrungen für den Rest des Jahres werden sowohl eine Ressourcendefinition zur Aufwertung der Mineralressourcen 40C und 50C als auch Explorationsbohrungen umfassen, die auf die Nickeltäler 44C und 90C abzielen. 44C ist die interpretierte Position des 40C-Trogs, versetzt und nördlich der Alpha Island Fault und westlich der Western Flanks Goldlagerstätte. 90C stellt die interpretierte, versetzte Erweiterung der Mineralisierung Beta West dar, die zuvor von Consolidated Minerals abgebaut wurde. Sowohl 44C als auch 90C sind durch bestehende Bohrungen nicht erprobt.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf Cash-Betriebskosten, Cash-Betriebskosten pro Unze, All-in-Sustaining-Kosten, EBITDA, bereinigtes EBITDA und bereinigtes EBITDA pro Aktie, bereinigte Gewinne, bereinigte Gewinne pro Aktie und Betriebskapital, bei denen es sich nicht um nach IFRS anerkannte Kennzahlen handelt. Solche Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Das Management verwendet diese Kennzahlen intern. Die Verwendung dieser Kennzahlen ermöglicht es dem Management, Leistungstrends besser zu beurteilen. Die Geschäftsleitung ist sich bewusst, dass eine Reihe von Investoren und anderen Personen, die die Leistung des Unternehmens verfolgen, die Leistung auf diese Weise bewerten. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen die Leistung des Unternehmens besser widerspiegeln und einen besseren Hinweis auf die erwartete Leistung in zukünftigen Zeiträumen geben. Diese Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Im November 2018 veröffentlichte das World Gold Council ("WGC") seine Richtlinien für die Berichterstattung über nachhaltige Gesamtkosten und Gesamtkosten. Das WGC ist eine Marktentwicklungsorganisation für die Goldindustrie und ist ein Verband, dessen Mitglieder führende Goldminenunternehmen sind. Obwohl das WGC keine Regulierungsorganisation der Bergbauindustrie ist, hat es bei der Entwicklung dieser Non-IFRS-Kennzahlen eng mit seinen Mitgliedsunternehmen zusammengearbeitet. Die Anwendung der All-in Sustaining Cost- und All-in-Cost-Kennzahlen ist freiwillig und nicht notwendigerweise Standard, weshalb diese vom Unternehmen präsentierten Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind.

In den folgenden Tabellen werden diese Non-IFRS-Kennzahlen auf die am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen übergeleitet:

Bergbauarbeiten

Operative und laufende Kosten in bar

Das Unternehmen verwendet diese Kennzahlen intern, um die zugrunde liegende Betriebsleistung der australischen Betriebe zu bewerten. Das Management ist der Ansicht, dass die Bereitstellung von Daten zu den Cash-Betriebskosten dem Leser eine bessere Bewertung der Ergebnisse der zugrunde liegenden Tätigkeiten ermöglicht.

Konsolidierte Bergbauaktivitäten

Drei Monate sind vorbei, Neun Monate per Ende, Für die Zeiträume bis zum 30. September, 20224 20214 20224 20214 Produktions- und Verarbeitungskosten $47,991 $36,149 $143,293 $108,086 Lizenzgebühren: Regierung von Westaustralien 2,313 1,679 5,763 4,767 Ausgaben für Lizenzgebühren: Sonstige 2,815 2,972 7,185 7,995 Kredite für Nebenerzeugnisse (1,352) (2,821) (4,219) (6,371) Einstellung 1 (5,835) (5,641) (18,608) (18,707) Betriebskosten (C$) $45,932 $32,338 $133,414 $95,770 Allgemeiner und administrativer Aufwand - Australien 2,3 2,465 1,916 6,605 5,799 Nachhaltige Investitionsausgaben 1,186 994 2,203 4,793 Nachhaltige Gesamtkosten (C$) $49,583 $35,248 $142,222 $106,362 Durchschnittlicher Wechselkurs (C$1 - US$1) 0.77 0.79 0.78 0.79 Betriebskosten (US$) $35,181 $25,665 $103,984 $76,563 Nachhaltige Gesamtkosten (US$) $37,978 $27,975 $110,838 $85,051 Betriebskosten (A$) $51,489 $34,941 $147,151 $100,930 Nachhaltige Gesamtkosten (A$) $55,581 $38,085 $156,881 $112,087 Verkaufte Unzen Gold 35,513 28,935 92,198 84,894 Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze (US$) $991 $887 $1,128 $902 Nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze (US$) $1,069 $967 $1,202 $1,002 Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze (A$) $1,450 $1,208 $1,596 $1,189 Nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze (A$) $1,565 $1,316 $1,702 $1,320

Negative Anpassung für konzerninterne Mauttransaktionen G&A-Kosten wurden durch F&E- und Due-Diligence-Kosten reduziert G&A: Aktienbasierte Vergütungen wurden bei der Berechnung der AISC ausgeschlossen Siehe Anmerkung 18 des ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschlusses vom September 2022

Beta Hunt Mine

Drei Monate sind vorbei, Neun Monate beendet, Für die Zeiträume bis zum 30. September, 20221 20211 20221 20211 Produktions- und Verarbeitungskosten $22,810 $18,486 $70,024 $58,633 Lizenzgebühren: Regierung von Westaustralien 1,551 1,382 3,777 3,691 Ausgaben für Lizenzgebühren: Sonstige 2,810 2,786 7,017 7,414 Kredite für Nebenerzeugnisse (1,327) (2,804) (4,140) (6,311) Betriebskosten ($) $25,844 $19,852 $76,678 $63,427 Durchschnittlicher Wechselkurs (C$1 - US$1) 0.77 0.79 0.78 0.79 Betriebskosten (US$) $19,795 $15,755 $59,761 $50,716 Betriebskosten (A$) $28,971 $21,450 $84,575 $66,775 Verkaufte Unzen Gold 20,767 20,692 56,035 62,438 Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze (US$) $953 $761 $1,067 $812 Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze (A$) $1,395 $1,037 $1,509 $1,069

Siehe Anmerkung 18 des ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschlusses vom September 2022

Mine Higginsville

Drei Monate sind vorbei, Neun Monate beendet, Für die Zeiträume bis zum 30. September, 20222 20212 20222 20212 Produktions- und Verarbeitungskosten $25,181 $17,663 $73,269 $49,453 Lizenzgebühren: Regierung von Westaustralien 762 297 1,986 1,076 Ausgaben für Lizenzgebühren: Sonstige 5 186 168 581 Kredite für Nebenerzeugnisse (25) (19) (79) (60) Einstellung1 (5,835) (5,641) (18,608) (18,707) Betriebskosten ($) $20,088 $12,486 $56,736 $32,343 Durchschnittlicher Wechselkurs (C$1 - US$1) 0.77 0.79 0.78 0.79 Betriebskosten (US$) $15,386 $9,910 $44,222 $25,847 Betriebskosten (A$) $22,518 $13,492 $62,576 $34,155 Verkaufte Unzen Gold 14,746 8,243 36,163 22,456 Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze (US$) $1,043 $1,202 $1,223 $1,151 Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze (A$) $1,527 $1,637 $1,730 $1,521

Negative Anpassung für konzerninterne Mauttransaktionen Siehe Anmerkung 18 des ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschlusses vom September 2022

Konsolidierte vierteljährliche Bergbauaktivitäten Für die letzten drei Monate, 30. September 2022 30. Juni 2022 31. März 2022 31. Dezember 2021 30. September 20214 Produktions- und Verarbeitungskosten $47,991 $47,193 $48,109 $38,855 $36,149 Lizenzgebühren: Regierung von Westaustralien 2,313 1,853 1,597 1,780 1,679 Ausgaben für Lizenzgebühren: Sonstige 2,815 2,333 2,036 1,876 2,972 Kredite für Nebenerzeugnisse (1,352) (415) (2,453) (1,357) (2,821) Einstellung1 (5,835) (7,100) (5,673) (6,341) (5,641) Betriebskosten ($) $45,932 $43,864 $43,616 $34,813 $32,338 Allgemeine und Verwaltungskosten - Australien3 2,465 1,908 2,232 2,503 1,916 Nachhaltige Investitionsausgaben 1,186 406 611 422 994 Nachhaltige Gesamtkosten ($) $49,583 $46,178 $46,459 $37,738 $35,248 Durchschnittlicher Wechselkurs (C$1 - US$1) 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79 Betriebskosten (US$) $35,181 $34,355 $34,447 $27,623 $25,665 Nachhaltige Gesamtkosten (US$) $37,978 $36,168 $36,693 $29,944 $27,975 Betriebskosten (A$) $51,489 $48,128 $47,534 $37,910 $34,941 Nachhaltige Gesamtkosten (A$) $55,581 $50,668 $50,632 $41,096 $38,085 Verkaufte Unzen Gold 35,513 30,398 26,286 28,734 28,935 Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze (US$) $991 $1,130 $1,310 $961 $887 Nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze (US$) $1,069 $1,190 $1,396 $1,042 $967 Cash-Betriebskosten pro verkaufter Unze (A$)2 $1,450 $1,583 $1,808 $1,319 $1,208 Nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze (A$)2 $1,565 $1,667 $1,926 $1,430 $1,316

Negative Anpassung für konzerninterne Mauttransaktionen. Vierteljährliche Kosten in funktionaler Währung. G&A: Aktienbasierte Vergütungen wurden bei der Berechnung der AISC ausgeschlossen Siehe Anmerkung 18 des ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschlusses vom September 2022

Bereinigtes EBITDA und bereinigter Gewinn

Das Management ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Gewinn wertvolle Indikatoren für die Fähigkeit des Unternehmens sind, operative Cashflows zu generieren, um den Bedarf an Betriebskapital zu decken, Schulden zu bedienen und Explorations- und Evaluierungs- sowie Investitionsausgaben zu finanzieren. Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Gewinn schließen die Auswirkungen bestimmter Posten aus und sind daher nicht unbedingt ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit gemäß IFRS. Andere Unternehmen berechnen das bereinigte EBITDA und den bereinigten Gewinn möglicherweise anders.

Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, bei der aus dem Gesamtergebnis (Verlust) folgende Posten herausgerechnet werden: Ertragsteueraufwand (-erstattung), Zinsaufwand und sonstige finanzierungsbezogene Kosten, Abschreibungen, nicht zahlungswirksame sonstige Aufwendungen, nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen, nicht zahlungswirksamer Anteil aktienbasierter Vergütungen, Akquisitionskosten, Derivate und Wechselkursverluste sowie Nachhaltigkeitsinitiativen.

(in Tausend Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate zum Jahresende Neun Monate zum Jahresende Für die Zeiträume bis zum 30. September, 2022 2021 2022 2021 Nettoergebnis für den Berichtszeitraum - wie berichtet $4,378 $10,340 $341 $21,355 Finanzaufwendungen, netto 1,657 1,104 3,772 3,150 Ertragsteueraufwand 3,568 5,665 6,505 15,186 Abschreibung und Amortisation 14,973 6,389 37,416 21,390 EBITDA 24,576 28,498 48,034 61,081 Anpassungen: Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen1 1,218 856 3,150 4,306 Nicht realisierter Verlust aus der Neubewertung von Wertpapieren des Umlaufvermögens2 511 (140) 2,038 357 Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto2 (29) 108 199 123 Verlust aus Derivaten2 1,044 1,223 1,332 1,277 Währungsverluste3 190 2,383 6,381 11,475 Initiativen zur Nachhaltigkeit4 - 613 1,181 613 Bereinigtes EBITDA $27,510 $28,541 $63,315 $79,232 Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien - unverwässert 171,809,550 148,593,430 161,426,709 147,194,673 Bereinigtes EBITDA je Aktie - unverwässert $0.16 $0.19 $0.39 $0.54

1. Hauptsächlich einmalige Posten, die sich nicht auf den Cashflow auswirken.

2. Nicht-operativer Charakter, der keine Auswirkungen auf den Cashflow hat.

3. Hauptsächlich im Zusammenhang mit konzerninternen Darlehen, bei denen der Verlust nicht realisiert ist.

4. Vor allem im Zusammenhang mit einmaligen Umweltinitiativen.

Das bereinigte Ergebnis ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die folgende Posten aus dem Gesamtergebnis ausschließt: nicht zahlungswirksamer Anteil der aktienbasierten Vergütung, Neubewertung von Wertpapieren, Derivate und Wechselkursverluste, steuerliche Auswirkungen von Anpassungen und Nachhaltigkeitsinitiativen.

(in Tausend Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate zum Jahresende Neun Monate zum Jahresende Für die Zeiträume bis zum 30. September, 2022 2021 2022 2021 Nettoergebnis für den Berichtszeitraum - wie berichtet $4,378 $10,340 $341 $21,355 Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen1 1,218 856 3,150 4,306 Nicht realisierter Verlust aus der Neubewertung von Wertpapieren des Umlaufvermögens2 511 (140) 2,038 357 Verlust aus Derivaten 2 1,044 1,223 1,332 1,277 Währungsverluste 3 190 2,383 6,381 11,475 Initiativen zur Nachhaltigkeit 4 - 613 1,181 613 Steuerliche Auswirkungen der oben genannten Berichtigungsposten (701) (1,035) (2,001) (2,786) Bereinigter Gewinn (Verlust) $6,640 $14,270 $12,422 $36,597 Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien - unverwässert 171,809,550 148,593,430 156,149,243 147,194,673 Bereinigter Gewinn (Verlust) je Aktie - unverwässert $0.04 $0.10 $0.08 $0.25

1. Hauptsächlich einmalige Posten, die sich nicht auf den Cashflow auswirken.

2. Nicht-operativer Charakter, der keine Auswirkungen auf den Cashflow hat.

3. Hauptsächlich im Zusammenhang mit konzerninternen Darlehen, bei denen der Verlust nicht realisiert ist.

4. Vor allem im Zusammenhang mit einmaligen Umweltinitiativen.

Betriebskapital

Das Betriebskapital errechnet sich aus dem Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

(in Tausenden von Dollar) 30. September 2022 31. Dezember 2021 31. Dezember 2020 Umlaufvermögen $109,417 $135,426 $109,857 abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten 60,213 70,979 53,022 Betriebskapital $49,204 $64,447 $56,835

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt. einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, genehmigt.

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Minen in Higginsville gespeist wird. Karora hat vor kurzem die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien erworben. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora bei der Reduzierung von Emissionen in seinen Betrieben zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen bezüglich der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognose, der konsolidierten Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2022 und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville, des Aquarius-Projekts, des Goldprojekts Spargos, der Mühle Lakewood und der Fertigstellung des zweiten Beta-Hunt-Abbausystems.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

