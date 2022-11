Die 5. China International Import Expo wird mehr Teilnehmer begrüßen (FOTO)

Shanghai, China (ots) - Die 5. China International Import Expo (CIIE) findet vom

5. bis 10. November in Shanghai statt.



Insgesamt nehmen 145 Länder, Regionen und internationale Organisationen an CIIE

in diesem Jahr teil, so Sun Chenghai, stellvertretender Generaldirektor des

CIIE-Büros.



Die weltweit erste nationale Messe mit dem Schwerpunkt auf Import besteht aus

einer gewerblichen Unternehmensausstellung, einer umfassenden Länderausstellung

und dem Internationalen Wirtschaftsforum Hongqiao.