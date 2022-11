Ulrich Amersdorffer neuer Geschäftsführer der ADAC Heliservice GmbH (FOTO)

München (ots) - Ulrich Amersdorffer hat zum 1. November 2022 die

Geschäftsführung der ADAC Heliservice GmbH mit Sitz in Sankt Augustin bei Bonn

übernommen. Der 56-jährige Luftfahrtenthusiast folgt in dieser Funktion auf

Steffen Lutz, der sich nach dreieinhalb Jahren als Geschäftsführer nun anderen

Aufgaben widmet. Die ADAC Heliservice GmbH, ein 100-prozentiges

Tochterunternehmen der gemeinnützigen ADAC Luftrettung, ist seit fast 60 Jahren

auf die Wartung und Instandhaltung von Hubschraubern und Komponenten

spezialisiert.



"Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung setzen wir unseren Kurs von Qualität

und Wachstum fort. An dieser Stelle möchte ich Steffen Lutz, der in den letzten

Jahren maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt war, meinen herzlichen

Dank aussprechen. Wir freuen uns, mit Ulrich Amersdorffer einen ausgewiesenen

Kenner der Luftfahrtbranche gewonnen zu haben und mit seiner Expertise die hohen

Anforderungen des Luftrettungsdienstes an Service und Sicherheit weiterhin auf

höchstem Niveau zu bewältigen, betont Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC

Luftrettung gGmbH.