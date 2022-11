BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ein milliardenschweres US-Investitionsprogramm scharf kritisiert, sieht den Streit jedoch auch als Chance für ein neues Handelsabkommen mit den USA. "Der Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten hat ernsthafte Konsequenzen für die europäische Wirtschaft. Das müssen wir den USA vermitteln", sagte der FDP-Politiker in Bezug auf das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister am Montag in Brüssel.

Er warnte vor einem Handelskonflikt, der nur Verlierer produzieren würde. Man müsse das Gespräch mit der US-Regierung suchen. "Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt im Gegenteil, auch den Vereinigten Staaten wieder die Hand zu reichen in der Handelspolitik", sagte Lindner. Nach dem Scheitern des geplanten Handelsabkommens TTIP könnte man diese Fehler vermeiden.