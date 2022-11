Heidelberger Technologieunternehmen EML und alfaview® unter einem Dach / Erweiterung der Videokonferenzsoftware alfaview® um intelligente Spracherkennung und -protokollierung (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Zur Erweiterung der Videokonferenzsoftware

https://alfaview.com/de/ hat die alfa®-Unternehmensgruppe des Geschäftsführers

und Gründers Niko Fostiropoulos im September 2022 das Heidelberger

Technologieunternehmen EML Speech Technology GmbH (https://www.eml.org/)

erworben. Mit dem Kauf von EML durch die Muttergesellschaft alfacube firmiert

EML nun unter demselben Dach wie die Tochtergesellschaft alfaview.



Die EML Speech Technology GmbH ist ein Entwicklungs- und Forschungsunternehmen

auf dem Gebiet der automatischen Spracherkennung, das von dem Physiker und

SAP-Mitbegründer Klaus Tschira ins Leben gerufen wurde. EML entwickelt auf Basis

neuester Verfahren und Algorithmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und

des maschinellen Lernens.





Mit dem Erwerb der Heidelberger Forschungs- und Entwicklungsschmiede fürdigitale Sprachtranskription möchte Niko Fostiropoulos dieVideokonferenzsoftware alfaview erweitern und intelligente Protokollierungs- undTranskriptionsinstrumente für virtuelle Meetings zur Verfügung stellen. Mit EMList alfaview die einzige DSGVO-konforme Videokonferenzplattform mit eigenerSprachtranskription, made in Germany.Während US-Anbieter auf Tools setzen, die die Daten der europäischenAnwender:innen in die USA oder andere Drittstaaten übertragen, setzt alfaviewauf die Erweiterung der eigenen Unternehmensfamilie und schafft mit dem Kauf vonEML die Basis für umfangreiche KI-Sprachtechnologien auf Grundlage derDatenschutzgrundverordnung.EML wird auch weiterhin vom Standort Heidelberg aus mit demselben Team vonSprachwissenschaftler:innen, Mathematiker:innen und Informatiker:innenstate-of-the-art Lösungen im Bereich der Sprachtechnologie entwickeln. Über diebereits bestehenden on-premise-Lösungen soll jedoch eine hochskalierbare,dynamische und 100% DSGVO-konforme Cloud für die Sprachdienste von EMLentwickelt und am Markt zur Verfügung gestellt werden.Neben der Implementierung der Sprachtechnologie in das Produkt alfaview habensich die Unternehmen alfaview,https://www.alfatraining.de/gefoerderte-weiterbildung/ und EML mit derHochschule Karlsruhe (Prof. Dr.-Ing. Matthias Wölfel) sowie der UniversitätHohenheim (Prof. Dr. Jens Vogelgesang) auch auf ein zukunftsweisendesBMBF-Forschungsprojekt beworben, in welchem die Partner zeigen möchten, wiedurch den Einsatz von virtuellen Räumen Distanzen überwunden werden und zurVerbesserung der Lebensqualität führen können.Ziel ist es, die Technologie von EML so weiterzuentwickeln, dass Menschen ausallen Ländern der Welt barrierefrei in einem Meeting kommunizieren können undunterschiedliche Sprachen aufgrund der intelligenten Technik keine Rolle mehrspielen.Mit dem strategischen Kauf des Technologieexperten EML gewinnt alfaviewVideoconferencing Systems ein Produktportfolio rund um das zukunftsweisendeThema Sprachtranskription, das das Knowhow des Konzerns von Niko Fostiropoulosleistungsstark ergänzen wird.Pressekontakt:Sonja DeckerPressereferentin alfaview gmbhTelefon: +49 721 35450-450E-Mail: mailto:presse@alfaview.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/142050/5363569OTS: alfaview GmbH