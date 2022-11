Vorverkauf für Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix 2023 gestartet / Vier Event-Tage mit Motorsport, Messe und Festival vom 13.-16. Juli 2023 / 50.000 Tagesbesucher am Nürburgring erwartet

Koblenz (ots) - Die 36. Auflage des Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix

verspricht so viel Abwechslung wie kaum eine andere Veranstaltung am

Nürburgring: von packendem Motorsport über Musik-Festival und der größte

Industriemesse der Nutzfahrzeugbranche bis hin zu Trucker-Camp und Job-Expo.



Für 2023 gibt es dazu eine Neuerung: das Fahrerlager und die Haupttribünen sind

bereits am Donnerstag, 13. Juli 2023 für das Publikum geöffnet. Dort

präsentieren sich die Aussteller und es findet ein freies Training statt.