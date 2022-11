SWR-Rundfunkratsvorsitzender legt Amt nieder

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Rundfunkrats beim Südwestrundfunk (SWR), Adolf Weiland, hört mit sofortiger Wirkung auf. Er habe sein Amt in dem Kontrollgremium aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt, teilte die Gremiengeschäftsstelle bei dem ARD-Sender am Montag in Stuttgart mit. Die Nachfolge ist demnach noch offen.

Ab 2023 kommt dem öffentlich-rechtlichen ARD-Sender eine besondere Bedeutung zu. SWR-Intendant Kai Gniffke übernimmt dann den Vorsitz der gesamten ARD-Gemeinschaft und ist damit oberster ARD-Repräsentant. Zugleich hätte Weiland zum 1. Januar 2023 parallel dazu den Vorsitz der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz übernommen. Der SWR ist der zweitgrößte Sender innerhalb der ARD-Gemeinschaft.