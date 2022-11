Neuer Twitter-Besitzer Musk wirbt vor US-Wahl für Republikaner

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue Besitzer des Kurznachrichtendienstes Twitter, Elon Musk, hat vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA für die Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump geworben. "Geteilte Macht zügelt die schlimmsten Exzesse beider Parteien. Daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, wenn die Präsidentschaft demokratisch ist", schrieb der Milliardär am Montag auf Twitter. An diesem Dienstag wird über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der 100 Sitze im Senat neu entschieden. Den Demokraten von US-Präsident Joe Biden droht der Verlust ihrer ohnehin knappen Mehrheit im Parlament.

Musk hatte sich bereits in der Vergangenheit immer wieder politisch geäußert und mit der weiter von Trump beherrschten Republikanischen Partei solidarisiert. Im Mai erklärte er, die Demokraten seien zu einer "Partei der Spaltung und des Hasses" geworden. Er hat auch angekündigt, eine Beschwerde aus dem rechten politischen Spektrum zu prüfen, wonach Twitter im Sinne "der Linken" zensiert werde. Twitter solle keine der Seiten bevorzugen, schrieb er.