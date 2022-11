Wirtschaft FDP und Ökonomen warnen vor SPD-Steuerplänen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD stößt mit ihren Plänen, Reiche künftig höher zu besteuern, auf deutliche Ablehnung bei der FDP und Ökonomen. "Derartige wachstumsmindernde und leistungsfeindliche Maßnahmen sind mit der FDP nicht zu machen", sagte der Vizechef der Liberalen im Bundestag, Christoph Meyer, dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe).



Die Sozialdemokraten hatten am Sonntag auf ihrem Debattenkonvent einstimmig einen Leitantrag beschlossen, der unter anderem die Einführung einer "Vermögensteuer auf Multimillionen- und Milliardenvermögen" vorsieht. Meyer sagte dazu: "Statt den aufgrund der hohen Energiepreise bereits in Not geratenen Mittelstand noch zusätzlich mit einer Vermögensteuer zu belasten, sollten wir lieber unsere Wirtschaft stärken und Investitionen ermöglichen." Der frühere Wirtschaftsweise Lars Feld sieht für die Steuerpläne der SPD keine Chance auf eine Umsetzung in der laufenden Legislaturperiode.