Unterstützung für Milchrinder- und Kälberhaltung (FOTO)

Bonn (ots) - BRS und BfT informieren über mögliche Ansatzpunkte für eine stabile

Euter- und Kälbergesundheit



In den letzten Jahren sind die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche

Tierhaltung schwieriger geworden. Die gesellschaftlichen Erwartungen haben sich

ebenso geändert wie die betriebswirtschaftlichen Anforderungen. Die Betriebe

versuchen, mit einer nachhaltigen Intensivierung steigende Kosten aufzufangen.

Dies gilt auch für die Milchkuhhaltung und die Kälberaufzucht. Ab dem nächsten

Jahr kommen neue gesetzliche Anforderungen hinzu.



Ein hohes gesundheitliches Niveau im Tierbestand ist dabei die Basis für den

Erfolg aller weiteren betrieblichen Maßnahmen. Hierbei möchte die Initiative "

Gesundes Kalb | Gesunde Kuh - gut versorgt in die Zukunft " unterstützen. Sie

wurde gemeinsam vom Bundesverband Rind und Schwein (BRS) und dem Bundesverband

für Tiergesundheit (BfT) initiiert. Sie soll Landwirten eine schnelle

Orientierung zu den wichtigsten Eckpunkten einer gesunden Milchrinderhaltung und

Kälberaufzucht geben.





Im Fokus der Milchrinder: Umfassendes EutergesundheitsmanagementFrau Dr. Sabine Schüller, Tierärztin und Geschäftsführerin des BfT, istüberzeugt: " Um die Eutergesundheit auf einem hohen Niveau zu halten, reicht esnicht, sich auf die Wirksamkeit von Medikamenten zu verlassen. Vielmehr gilt es,den Milchviehbetrieb ganzheitlich zu betrachten, Vorbeugemaßnahmen auszubauenund Tiergesundheitsprodukte strategisch einzusetzen. "Faktoren hierfür sind neben der genetischen Veranlagung der Kuh selbst derbetriebliche Erregerdruck, der Gesundheitsstatus der Kuh und die Umwelt- undHaltungsbedingungen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb." Wir wollen einen gesunden Tierbestand aufbauen und erhalten ," erklärt Dr.Jens Baltissen, Tierarzt und stellvertretender Geschäftsführer des BRS dieProjektidee. " Dafür liefern wir Hilfestellung mit Tipps für einbetriebsspezifisches Tiergesundheits-, Fütterungs- und Haltungsmanagement ".Ein hohes gesundheitliches Niveau im Bestand minimiert auch denAntibiotikaeinsatz und reduziert die Entwicklung von Resistenzen. Was hiergeleistet wird, wird ab 2023 auch dokumentiert, wenn die bei der Milchkuheingesetzten Wirkstoffmengen gemäß europäischer Gesetzgebung erhoben werden undMilchviehbetriebe auch in die Erfassung der betrieblichen Therapiehäufigkeitaufgenommen werden. Das neue Informationsportal kann somit eine wichtigeAnlaufstelle für die Tierhalter werden, um sich in Abstimmung mit ihrembetreuenden Tierarzt im Bestandsmanagement gut aufzustellen.Im Fokus der Kälberaufzucht: Stabile Kälbergesundheit