Frankfurter wählen im März neuen OB - Klares Votum gegen Feldmann

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der überraschend deutlichen Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) stimmen sich die Parteien auf die Neuwahl des Postens an der Stadtspitze ein. Die Frankfurter CDU bestimmte am Montag den 53 Jahre alten Uwe Becker zu ihrem Kandidaten. SPD, FDP und Grüne wollen sich in den kommenden Tagen entscheiden. Die Neuwahl soll nach dem Willen der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt sowie der oppositionellen CDU am 5. März stattfinden.

Nach Korruptionsvorwürfen, peinlichen Ausrutschern und sexistischen Sprüchen Feldmanns hatte ein breites Bündnis im Frankfurter Römer ein Abwahlverfahren in Gang gesetzt. Laut dem vorläufigen Endergebnis vom Sonntagabend entfielen 95,1 Prozent der abgegebenen Stimmen auf die Abwahl Feldmanns. Knapp 202 000 Frankfurterinnen und Frankfurter votierten dafür - das waren deutlich mehr Stimmen, als nötig gewesen wären.